Зеленский подписал закон о запрете в Украине РПЦ

Верховной Радой соответствующий законопроект под официальным названием „О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций“ был одобрен во втором чтении „и в целом“ 20 августа.

До этого, 16 августа, член комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Владимир Вятрович в комментарии агентству УНИАН пояснил, что готовящийся закон предусматривает запрет деятельности Русской православной церкви в Украине и аффилированных с ней структур и религиозных организаций, которые имеют своими центрами Москву, Россию.

Тогда же он подчеркнул, что проверку, направленную на то, чтобы установить, является ли та или иная религиозная организация „аффилированной с центром в России“, будет проводить украинская Государственная служба по этнополитике и свободе совести. Если признаки „аффилированности“ выявят, у организации будет девять месяцев, чтобы разорвать эти организационные связи.

Если по прошествии этого срока связи расторгнуты не будут, Государственная служба подаст иск в суд, решением которого деятельность организации будет запрещена. „Такие организации не будут иметь права использовать государственное и коммунальное имущество, члены таких организаций не будут иметь права быть капелланами в Вооруженных силах Украины“, - приводило 16 августа агентство „УНИАН“ слова Вятровича.

В самой УПЦ, комментируя закон, отмечали, что она действуют юридически в рамках украинского законодательства. УПЦ, „согласно всем учредительным документам, является самостоятельной, независимой и не подчиняется Московскому патриархату“, приводит заявление представителей церкви украинское онлайн-издание Hromadske.

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