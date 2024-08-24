Беспилотники атаковали три региона России. Власти Воронежской области сообщили о детонации „взрывоопасных объектов“

В результате падения обломков сбитых беспилотников в Воронежской области начались пожары, рассказал глава региона Александр Гусев. В одном из муниципалитетов загорелась трава, которую уже потушили.

Второй пожар в Острогожском районе, по словам губернатора, вызвал детонацию „взрывоопасных объектов“. Телеграм-канал Astra утверждает, что после атаки беспилотников горит и детонирует склад боеприпасов. Канал отмечает, что в Острогожске находится учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны РФ.

На территории трех поселений Острогожского района введен режим чрезвычайной ситуации, заявил Гусев. Из одного села и одного СНТ эвакуировали около 200 человек. В результате атаки пострадали две мирных жительницы: одна госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась.

Два мирных жителя поселков Малиновка и Вейделевка пострадали при атаке беспилотников в Белгородской области, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. У одного из пострадавших ожог. Врачи оказали ему помощь на месте. Второй пострадавший госпитализирован с осколочным ранением.

В Малиновке в одном частном доме выбиты окна. В Вейделевке в одном многоквартирном доме посечен фасад, во втором — выбиты окна в трех квартирах. У здания социального объекта повреждены остекление и ограждение. Осколками посечен один автомобиль.

Глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте падения беспилотника.

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