„Не везите запрещенное, и будет вам счастье“. Обзор комментариев об усиленном таможенном контроле на границе

„Влияние полного таможенного контроля на эстонско-российской границе никак не отразится, если Эстония соберет деньги и все-таки купит сканер и рентгеновский аппарат для проверки багажа. А руками, шаря дедовским методом по сумкам и чемоданам, — да, на это много будет времени уходить“.

„Если бы все изучали список запрещенных для вывоза товаров с территории ЕС в РФ, то, может, и очередь двигалась бы быстрее, даже с учетом досмотра. Так народ же пытается по незнанию или же под шумок провезти запрещенку или превысить допустимые лимиты. Вот и проверяют всех повально“.

„Ура!! Несунов теперь не будет!! Скоро очередей не будет“.

„Не везите запрещенное, и будет вам счастье“.

„Все придет к тому, что Эстония потеряет клиентов страны, и мы будем копить деньги на полет через Турцию, Тунис, Дубаи и прочие страны. Будет дорого, но кое-кто потеряет доход, и казна опустеет. Если ничего в хорошую сторону не изменится, а только ухудшится, то придется больше работать и больше копить на поездку“.

„Наконец-то, друзья мои. Разум восторжествовал. Давно пора было. Да все руки не доходили. Надеемся, что досмотр будет не только полным, но и беспристрастным“.

„Интересно, а когда осень придет, зима, люди так и будут стоять на улице под дождем и снегом? Эстонские власти обесчеловечились — умышленное издевательство и психологические насилие. Это преступно“.

„Меня чуть не оштрафовали за две пачки кошачьего корма. Нет сил купить продукты для себя и животных здесь, а начиналось так, что все можно было почти все купить, и никакого урона для Эстонии не было“.

„Восхищаюсь, как народные избранники делают все и даже больше для блага собственного народа. Знать бы еще, какой народ для них собственный…“

„Для чего нужно правительство страны? Чтобы сделать жизнь людей комфортной! А мы что видим? Они свою жизнь делают комфортной…“

„Зачем мучать людей, причем делать это умышленно? Или закройте границу, или ее откройте“.