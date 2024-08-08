„Не везите запрещенное, и будет вам счастье“. Обзор комментариев об усиленном таможенном контроле на границе(10)
Правительство Эстонии приняло решение усилить надзор за соблюдением санкций и движением товаров через границу с Россией, что означало постепенный переход к полному таможенному контролю с 8 августа. А когда этот день наступил, пользователи RusDelfi тут же откликнулись на нововведение комментариями на сайте и в соцсетях. Благо, времени в очереди на границе хватает.
„Влияние полного таможенного контроля на эстонско-российской границе никак не отразится, если Эстония соберет деньги и все-таки купит сканер и рентгеновский аппарат для проверки багажа. А руками, шаря дедовским методом по сумкам и чемоданам, — да, на это много будет времени уходить“.
„Если бы все изучали список запрещенных для вывоза товаров с территории ЕС в РФ, то, может, и очередь двигалась бы быстрее, даже с учетом досмотра. Так народ же пытается по незнанию или же под шумок провезти запрещенку или превысить допустимые лимиты. Вот и проверяют всех повально“.
„Ура!! Несунов теперь не будет!! Скоро очередей не будет“.
„Не везите запрещенное, и будет вам счастье“.
„Все придет к тому, что Эстония потеряет клиентов страны, и мы будем копить деньги на полет через Турцию, Тунис, Дубаи и прочие страны. Будет дорого, но кое-кто потеряет доход, и казна опустеет. Если ничего в хорошую сторону не изменится, а только ухудшится, то придется больше работать и больше копить на поездку“.
„Наконец-то, друзья мои. Разум восторжествовал. Давно пора было. Да все руки не доходили. Надеемся, что досмотр будет не только полным, но и беспристрастным“.
„Интересно, а когда осень придет, зима, люди так и будут стоять на улице под дождем и снегом? Эстонские власти обесчеловечились — умышленное издевательство и психологические насилие. Это преступно“.
„Меня чуть не оштрафовали за две пачки кошачьего корма. Нет сил купить продукты для себя и животных здесь, а начиналось так, что все можно было почти все купить, и никакого урона для Эстонии не было“.
„Восхищаюсь, как народные избранники делают все и даже больше для блага собственного народа. Знать бы еще, какой народ для них собственный…“
„Для чего нужно правительство страны? Чтобы сделать жизнь людей комфортной! А мы что видим? Они свою жизнь делают комфортной…“
„Зачем мучать людей, причем делать это умышленно? Или закройте границу, или ее откройте“.
„Смешно и грустно. Вот такие люди страной управляют, которые думают, что бабушка Галя привезла комплект печенек и одежду, и этим доставила большой доход. Смешно“.
„Я вот постоянно в Россию мотался на шопинг по причине того, что в Эстонии продается только один ширпотреб. А если вдруг что и продается, то в России эта же вещь стоит в 2-4 раза дешевле. В России есть в продаже то, что в Эстонии на грани фантастики. Как пример, зайдите в России в магазин „Дядюшка плинтус“. Там такие плинтуса, которых в Эстонии не только что нет, а ещё лет 20 не будет. И такое практически во всем“.
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