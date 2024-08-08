С сегодняшнего дня на границе начался полный таможенный контроль

С сегодняшнего дня начнут увеличиваться объемы проверок людей и товаров, следующих в Российскую Федерацию через пограничные пункты Нарва, Лухамаа и Койдула, чтобы плавно подготовиться к новому порядку.

Проведение полного таможенного контроля вместо нынешнего контроля, основанного на оценке рисков, требует много времени и может вдвое сократить пропускную способность границы с Российской Федерацией. Налогово-таможенный департамент просит запастись временем для пересечения границы.

Для человека, пересекающего границу пешком, полный таможенный контроль означает проверку каждого человека и находящегося при нём багажа. Если человек пересекает границу на автомобиле, то также добавляется проверка транспортного средства и находящегося в нем товара.

Пассажиров маршрутных автобусов также попросят выйти из автобуса с багажом и пройти аналогичный таможенный контроль, как и для пешеходов.

Проверка товара в грузовом автомобиле подразумевает проверку правильности бронирования транспортного средства, открытие и проверку грузового отсека.

Читайте по теме:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.