Новый министр инфраструктуры Владимир Свет планирует добиться нулевой смертности на дорогах

„Когда мы говорим о нулевой смертности, мы говорим о почти нулевой смертности, потому что есть некоторые случаи, как, например, случай с Исой Халиловым, который просто разогнался на Лагна теэ и убил людей. Не знаю, что должно было государство сделать, чтобы предотвратить это. Но пример скандинавских стран показывает, что количество смертей на дорогах можно свести почти к нулю. И я хочу, чтобы, когда я заканчивал быть министром, у нас была чёткая программа по тому, как мы этого достигнем, и эта программа имела бы за собой финансирование“.