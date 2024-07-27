Новый министр инфраструктуры Владимир Свет планирует добиться нулевой смертности на дорогах(12)
Новый министр инфраструктуры Владимир Свет дал большое интервью Rus Delfi, в котором рассказал о своих планах и стремлениях на новом посту. Напомним, что Свет накануне покинул Центристскую партию и присоединился к Социал-демократической партии.
В интервью Rus Delfi Владимир Свет среди приоритетных пунктов своей работы на посту министра выделил цель добиться нулевой смертности на дорогах Эстонии. На вопрос журналистов „Реально ли этого добиться?“ новый министр ответил:
„Когда мы говорим о нулевой смертности, мы говорим о почти нулевой смертности, потому что есть некоторые случаи, как, например, случай с Исой Халиловым, который просто разогнался на Лагна теэ и убил людей. Не знаю, что должно было государство сделать, чтобы предотвратить это. Но пример скандинавских стран показывает, что количество смертей на дорогах можно свести почти к нулю. И я хочу, чтобы, когда я заканчивал быть министром, у нас была чёткая программа по тому, как мы этого достигнем, и эта программа имела бы за собой финансирование“.
Полностью интервью читайте здесь.
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