Приговор вступил в силу: устроивший ДТП на Лаагна теэ Халилов получил 10 лет тюрьмы
В четверг вступил в законную силу приговор суда в отношении Исы Халилова, который в июне 2020 года устроил ДТП на Лаагна теэ в Таллинне — в результате трагического инцидента погибли три человека, передает RusERR.
Иса Халилов получил 10 лет тюрьмы, приговор в его отношении вступил в силу, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу, поданную его защитником, присяжным адвокатом Владимиром Садековым.
"Это означает, что обвинительный приговор суда в отношении Халилова вступил в законную силу", — подтвердил корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Государственного суда Арно Пыдер.
В отношении второго фигуранта дела Вячеслава Калашникова приговор суда в законную силу не вступил, поскольку в четверг Государственный суд решил взять в производство кассацию, поданную окружным прокурором Дианой Хелилой.