25-летний велогонщик погиб после падения во время гонки в Австрии

Велосипедист скончался от травм, которые он получил во время падения со спуска на горе Гросглоккнер. После инцидента все церемонии награждения были отменены. Четвёртый этап был предпоследним в гонке. Проведение финального этапа находится под вопросом.

„В UCI потрясены, узнав о смерти велогонщика Андре Дреге на „Туре Австрии“. Наши мысли с его семьёй, друзьями и товарищами по команде“, — говорится в сообщении Международного союза велосипедистов.

В нынешнем сезоне Дреге выиграл две многодневки — „Тур Родоса“ и Visit South Aegean Islands. „Тур Австрии“ — велогонка, проходящая с 3 по 7 июля на дорогах Австрии. Соревнования проводятся ежегодно с 1947 года и входят в календарь Международного союза велосипедистов (UCI).

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