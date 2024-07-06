На „Тур де Франс“ велогонщика оштрафовали за то, что он обнял жену

„Я действительно с нетерпением ждал этого дня. Я знал, что моя жена и мои друзья пришли во время восхождения. И извините, UCI Cycling, за то, что нанесли ущерб имиджу спорта. Но я готов платить 200 швейцарских франков каждый день и пережить этот момент заново“, — написал Бернар после случившегося в своих социальных сетях.