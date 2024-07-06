Переживший остановку сердца футболист скончался в возрасте 31 года

11 марта Рефаат перенес остановку сердца в матче 16-го тура чемпионата Египта против „Аль-Иттихада“ (0:0). Он потерял сознание и упал на газон, после чего его срочно увезли в одну из больниц Египта. Отмечалось, что сердце футболиста не билось около часа, пишет Sport24.

Спустя месяц Рефаат был выписан из больницы, но он продолжал получать лечение и использовал кардиостимулятор. Причина смерти игрока не уточняется. Известно, что незадолго до смерти состояние Рефаата резко ухудшилось и он был доставлен в больницу.

В течение карьеры Рефаат выступал за „Аль-Иттихад“, „Замалек“, „Аль-Вахду“ и другие клубы. В его активе 2 гола в 7 матчах за сборную Египта.

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