Полиция Эстонии призывает сообщать о нетрезвых водителях

За последние пять лет обстановка в дорожном движении не улучшилась, т. е. количество людей, садящихся в нетрезвом виде за руль, не уменьшилось. Полицейские рейды „Дуют все“ редко заканчиваются так, чтобы полиция не обнаружила ни одного нетрезвого водителя. Для того, чтобы лучше спланировать надзор за дорожным движением, полиция впервые просит людей указать дороги местного значения, на которых они замечали нетрезвых водителей.

Классическое тяжелое ДТП, спровоцированное нетрезвым водителем, происходит именно на дорогах с небольшим движением, где утром находят обломки вылетевшего с дороги автомобиля. Поэтому в рамках нынешней дорожной толоки внимание полиции сосредоточено на малонаселенной местности, небольших городах и дорогах местного значения.

По словам подполковника полиции Сирле Лойго, не секрет, что полиция редко оказывается в небольших населенных пунктах. „Поэтому мы и просим о помощи местных жителей, которые знают лучше всех, по какому маршруту передвигаются нетрезвые водители. К счастью, уже сейчас люди сообщают нам через Центр тревоги о нетрезвых водителях в дорожном движении, чтобы мы могли сразу отреагировать. Веб-карта дает дополнительную возможность для оповещения и помогает нам спланировать надзор таким образом, чтобы мы могли быть в нужном месте в нужное время“, – сказала Лойго.

„Наряду с конкретной дорогой просим также отметить как можно более точные дни недели и время, когда нетрезвый водитель там как правило передвигается. Это в наших общих интересах, чтобы нетрезвые водители были отстранены от движения“, – заявила Лойго.

В этому году полиция проверила на трезвость около 560 000 водителей и выявила около 3000 нетрезвых водителей. Нетрезвые водители спровоцировали 206 ДТП, в которых пострадало 51 человек.

Полиция ждет подсказки на веб-карте до 14 июля.

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