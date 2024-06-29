ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (857-й день) | Обстрелы Днепра и Курска, Тимати откроет бургерную на оккупированных территориях

Украина вернула из российского плена еще 10 человек. Среди освобожденных — заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, арестованный в аннексированном Крыму еще в 2021 году.

Российская армия ударила по Вольнянску Запорожской области. Шесть человек погибли.

В Днепре, где в результате удара армии РФ ракета попала в девятиэтажку, продолжаются спасательные работы. Пять человек считаются пропавшими без вести.

За время полномасштабного вторжения РФ Украина освободила из российского плена 3310 человек, - заявил Владимир Зеленский.

Тимати откроет свои рестораны Black Star Burger на оккупированных территориях Украины.

Три жителя пострадали в Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе.

В Курской области обстреляно село Гуево, два человека госпитализированы; также в результате атаки беспилотника водитель автомобиля получил ранение по дороге в Суджу — врио губернатора Смирнов

Минобороны Беларуси заявило, что ВСУ стягивают войска к украинско-белорусской границе.

В Украине 30 июня отключения электроэнергии будут действовать в течение всех суток, но с 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен, — „Укрэнерго“.