За рубежом
29.06.2024, 18:27

Военный эксперт: „Россия не способна собрать ударные группировки против Эстонии, Латвии и Литвы даже с белорусскими войсками“

 
У НАТО есть план на случай российской агрессии

  • Немецкие военные лидеры заявляют, что готовятся к возможной войне, которая, по их оценкам, может начаться в 2029 году.

  • 90% всех сухопутных войск России прямо или косвенно вовлечены в войну в Украине.

  • Эстонии не следует сейчас расслабляться – она лишь получила больше времени для наращивания государственной обороны.

Самоходные гаубицы Мста-С российской армии на параде 9 мая
Самоходные гаубицы Мста-С российской армии на параде 9 мая
ФОТО: Mihhail Metzel / Kremlin Pool | ZUMAPRESS.com

Действительно ли Кремль хочет атаковать страны НАТО? Такой вопрос Delfi задал военному эксперту.

Европа готовится к возможной войне против России. Например, правительство Германии недавно представило „Рамочную директиву по общей обороне“. По сути, это план действий на случай нападения России, пишет немецкий таблоид Bild. Согласно документу, войска будут переброшены на восточный фланг НАТО, подвалы, подземные автостоянки и станции метро будут использоваться в качестве бункеров и укрытий, а госпитали должны быть готовы к приему раненых.

Европейская пресса регулярно пишет о различных сценариях нападения России на страны НАТО. В начале июня издание The Telegraph опубликовало статью о том, как НАТО готовит сухопутные коридоры для войск США на случай российского вторжения. Согласно плану, американские войска должны были высадиться в Нидерландах и отправиться оттуда в зону боевых действий. Если порты этой страны подвергнутся российским ракетным и авиаударам, то есть другие варианты: порты Италии, Греции и Турции. Также прорабатывается сценарий, согласно которому американские войска будут введены в Европу через Норвегию.

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