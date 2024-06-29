Европа готовится к возможной войне против России. Например, правительство Германии недавно представило „Рамочную директиву по общей обороне“. По сути, это план действий на случай нападения России, пишет немецкий таблоид Bild. Согласно документу, войска будут переброшены на восточный фланг НАТО, подвалы, подземные автостоянки и станции метро будут использоваться в качестве бункеров и укрытий, а госпитали должны быть готовы к приему раненых.

Европейская пресса регулярно пишет о различных сценариях нападения России на страны НАТО. В начале июня издание The Telegraph опубликовало статью о том, как НАТО готовит сухопутные коридоры для войск США на случай российского вторжения. Согласно плану, американские войска должны были высадиться в Нидерландах и отправиться оттуда в зону боевых действий. Если порты этой страны подвергнутся российским ракетным и авиаударам, то есть другие варианты: порты Италии, Греции и Турции. Также прорабатывается сценарий, согласно которому американские войска будут введены в Европу через Норвегию.