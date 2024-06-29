Военный эксперт: „Россия не способна собрать ударные группировки против Эстонии, Латвии и Литвы даже с белорусскими войсками“
Немецкие военные лидеры заявляют, что готовятся к возможной войне, которая, по их оценкам, может начаться в 2029 году.
90% всех сухопутных войск России прямо или косвенно вовлечены в войну в Украине.
Эстонии не следует сейчас расслабляться – она лишь получила больше времени для наращивания государственной обороны.
Действительно ли Кремль хочет атаковать страны НАТО? Такой вопрос Delfi задал военному эксперту.
Европа готовится к возможной войне против России. Например, правительство Германии недавно представило „Рамочную директиву по общей обороне“. По сути, это план действий на случай нападения России, пишет немецкий таблоид Bild. Согласно документу, войска будут переброшены на восточный фланг НАТО, подвалы, подземные автостоянки и станции метро будут использоваться в качестве бункеров и укрытий, а госпитали должны быть готовы к приему раненых.