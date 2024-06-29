„Никто тут не будет оставлять смертельную зону“ – эстонский фельдфебель о защите Нарвы в случае нападения

– Не было сомнений, проводить ли парад в Нарве? Здесь настроения у жителей разные, не все радостно приветствовали идею парада.

– Мое детство прошло в Ида-Вирумаа, я не на 100%, но знаю дух этого региона. В Нарве я был меньше, чем в Йыхви и Кохтла-Ярве, но это мои родные края. Я лично ничего не опасался. Мы сидели с генерал-майором Ильмаром Таммом и обсуждали это, было сразу ясно: Нарва – хорошая идея.

Насчет возможных провокаций: если жить с мыслью, что здесь что-то не так, то можно выйти из отеля – и сразу же заметить провокацию. Это зависит от того, как ты думаешь.

Уже несколько лет назад, когда еще президентом была Керсти Кальюлайд, начались проекты, которые уделяли много внимания Нарве. Но я лично считаю, что мы не должны так говорить – „проекты“, потому что получается, что Нарва как будто специальный проект Эстонии. Нет, это наш эстонский город, как и другие наши города. Я люблю Нарву, я знаю ее слоган: „Европа начинается здесь“. Это же чистая правда, так и есть. Насчет возможных провокаций: если жить с мыслью, что здесь что-то не так, то можно выйти из отеля – и сразу же заметить провокацию. Это зависит от того, как ты думаешь. То, что российская сторона медленно проверяет людей на границе, и из-за этого образуются очереди – это тоже можно считать провокацией. Полиция поэтому готова ко всему. Но это же наша страна. Плюс это наш северо-восточный округ Сил обороны, здесь давно ждали возможности показать своих добровольцев.

Маленькие или большие войны – они повторяются в истории, но паники у нас нет. У нас есть план на этот случай.

– В Нарве есть люди, которые опасаются, что военные действия могут прийти в Эстонию, а здесь граница, первая линия. Они волнуются, смогут ли их защитить. Есть ли ответ на это?