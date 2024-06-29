Украинские беженцы все чаще открывают бизнес в Эстонии

За это время с учета были сняты 727 человек, которые стали предпринимателями. 14 человек открыли собственное предприятие с финансовой поддержкой Кассы по безработице.

“Видно, что ситуация изменилась с течением времени, - сообщает представитель Кассы по безработицы RusDelfi. - Интерес украинских беженцев к открытию бизнеса со временем вырос. Если в первый год войны люди думали, что поработают здесь, а потом вернутся домой, то, к сожалению, реальность оказалась иной. Поскольку открытие бизнеса – это не краткосрочная работа, поначалу интереса к нему не было”.

Касса по безработице предлагает поддержку для открытия бизнеса. Сумма пособия - до 6000 евро на человека. Цель состоит в том, чтобы начинающий предприниматель создал функционирующую и сильную компанию, в идеале - трудоустроил не только себя, но и предлагал работу другим людям.

“Может показаться, что получить поддержку просто, но поскольку целью является создание сильных компаний, требования довольно высоки. Статистика показывает, что компании, созданные при нашей поддержке, не недолговечны, а достаточно сильны и существуют долгие годы,” - сообщает Касса по безработице.

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