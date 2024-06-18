Профессор Морозов признан виновным в антигосударственной деятельности(53)
Вячеслав Морозов приговорен к шести годам и трем месяцам реального тюремного заключения.
Харьюский уездный суд признал сегодня Вячеслава Морозова виновным в деятельности против эстонского государства в интересах и по заданию разведки зарубежной страны и приговорил его к реальному лишению свободы на срок 6 лет и 3 месяца.
Исчисление срока наказания начинается со дня задержания Морозова в качестве подозреваемого в январе текущего года.
Согласно обвинению, Морозов собирал в Эстонской Республике информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии, а также связанных с ней людях и инфраструктуре. Он передавал за рубеж информацию о политической ситуации в Эстонской Республике, ее союзнических отношениях, интеграционных процессах.
Департамент полиции безопасности (КаПо) задержал гражданина РФ Морозова 3 января и признал его подозреваемым в в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке этой деятельности. Морозов работал профессором теории международной политики в Тартуском университете (ТУ).
По словам гендиректора КаПо Марго Паллосона, деятельность Морозова носила долгосрочный характер, он регулярно предоставлял информацию руководителям российской агентуры и к тому же получал за это деньги. „Он был завербован много лет назад, — сказал Паллосон. - Когда именно, сказать невозможно“.
Как сказал руководитель КаПО, Морозов работал на одну из российских спецслужб. Одним из способов передачи информации были встречи с куратором в России, куда Морозов ездил регулярно.
С 2010 года Морозов имел вид на жительство в Эстонии, текущий вид на жительство действителен до 2026 года.
Подробнее о деле Вячеслава Морозова читайте здесь.
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