Профессор Морозов признан виновным в антигосударственной деятельности

Харьюский уездный суд признал сегодня Вячеслава Морозова виновным в деятельности против эстонского государства в интересах и по заданию разведки зарубежной страны и приговорил его к реальному лишению свободы на срок 6 лет и 3 месяца.

Исчисление срока наказания начинается со дня задержания Морозова в качестве подозреваемого в январе текущего года.

Согласно обвинению, Морозов собирал в Эстонской Республике информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии, а также связанных с ней людях и инфраструктуре. Он передавал за рубеж информацию о политической ситуации в Эстонской Республике, ее союзнических отношениях, интеграционных процессах.

Департамент полиции безопасности (КаПо) задержал гражданина РФ Морозова 3 января и признал его подозреваемым в в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке этой деятельности. Морозов работал профессором теории международной политики в Тартуском университете (ТУ).

По словам гендиректора КаПо Марго Паллосона, деятельность Морозова носила долгосрочный характер, он регулярно предоставлял информацию руководителям российской агентуры и к тому же получал за это деньги. „Он был завербован много лет назад, — сказал Паллосон. - Когда именно, сказать невозможно“.

Как сказал руководитель КаПО, Морозов работал на одну из российских спецслужб. Одним из способов передачи информации были встречи с куратором в России, куда Морозов ездил регулярно.

С 2010 года Морозов имел вид на жительство в Эстонии, текущий вид на жительство действителен до 2026 года.

Подробнее о деле Вячеслава Морозова читайте здесь.

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