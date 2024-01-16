КаПо задержала профессора ТУ по подозрению в шпионаже в пользу РФ

До недавнего времени Морозов работал профессором теории международной политики в Тартуском университете (ТУ).

„Интерес разведки страны-агрессора к Эстонии по-прежнему остается высоким, — отметил генеральный директор КаПо Марго Паллосон. — Нынешнее дело является дополнением к более чем двадцати предыдущим и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научный сектор“.

“Поскольку, по оценке прокуратуры, на свободе мужчина может начать уклоняться от уголовного производства или продолжать совершать преступления, прокуратура ходатайствовала у суда об его аресте. Харьюский уездный суд согласился с оценкой обвинения и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев“, — сообщила государственный прокурор Трийну Олев.

Поскольку для проверки подозрения и установления истины идут процессуальные действия, дать более детальную информацию на данный момент не представляется возможным.

Уголовное производство ведет КаПо под руководством Государственной прокуратуры.

Руководитель Института политических исследований Йохана Шютте Кристина Тынниссон сообщила, что полиция безопасности начала расследование в отношении профессора теории международной политики Вячеслава Морозова. Мужчине предъявлено подозрение в деятельности, направленной против Эстонской Республики.

“Пишу в первую очередь тем, кто в Тартуском университете контактировал с Вячеславом Морозовым, профессором теории международной политики“, — написала Кристина Тыниссон в электронном письме выпускникам института Юхана Шютте.

„Хочу сообщить, что Департамент полиции безопасности проинформировал университет о том, что против него начато расследование и что он подозревается в деятельности против Эстонской Республики. Его трудовые отношения с Тартуским университетом прекращены. Заверяем, что к предыдущим работам Вячеслава Морозова у нас не было претензий, но в свете новой информации все же важно критически рассмотреть его прежнюю деятельность“, — добавила Тыниссон.