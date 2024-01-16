КаПо задержала профессора ТУ по подозрению в шпионаже в пользу РФ(3)
3 января Департамент полиции безопасности (КаПо) задержал гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке этой деятельности.
До недавнего времени Морозов работал профессором теории международной политики в Тартуском университете (ТУ).
„Интерес разведки страны-агрессора к Эстонии по-прежнему остается высоким, — отметил генеральный директор КаПо Марго Паллосон. — Нынешнее дело является дополнением к более чем двадцати предыдущим и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научный сектор“.
“Поскольку, по оценке прокуратуры, на свободе мужчина может начать уклоняться от уголовного производства или продолжать совершать преступления, прокуратура ходатайствовала у суда об его аресте. Харьюский уездный суд согласился с оценкой обвинения и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев“, — сообщила государственный прокурор Трийну Олев.
Поскольку для проверки подозрения и установления истины идут процессуальные действия, дать более детальную информацию на данный момент не представляется возможным.
Уголовное производство ведет КаПо под руководством Государственной прокуратуры.
Руководитель Института политических исследований Йохана Шютте Кристина Тынниссон сообщила, что полиция безопасности начала расследование в отношении профессора теории международной политики Вячеслава Морозова. Мужчине предъявлено подозрение в деятельности, направленной против Эстонской Республики.
“Пишу в первую очередь тем, кто в Тартуском университете контактировал с Вячеславом Морозовым, профессором теории международной политики“, — написала Кристина Тыниссон в электронном письме выпускникам института Юхана Шютте.
„Хочу сообщить, что Департамент полиции безопасности проинформировал университет о том, что против него начато расследование и что он подозревается в деятельности против Эстонской Республики. Его трудовые отношения с Тартуским университетом прекращены. Заверяем, что к предыдущим работам Вячеслава Морозова у нас не было претензий, но в свете новой информации все же важно критически рассмотреть его прежнюю деятельность“, — добавила Тыниссон.
Кто такой Вячеслав Морозов?
Вячеслав Морозов — политолог. До конца августа он являлся в Институте политических исследований Юхана Шютте Тартуского университета профессором исследований в области ЕС-Россия, а с сентября — профессором международной теории.
Морозов получил диплом специалиста в 1994 году на историческом факультете Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). В 1996 году стал магистром европейских исследований в Лимерикском университете в Ирландии. В 1997 году защитил докторскую диссертацию на факультете международных отношений СПбГУ по теме „Идеология шведской социал-демократии и европейская интеграция“ (руководитель Константин К. Худолей).
В 1997–1998 годах Морозов был ассистентом факультета международных отношений СПбГУ, в 1998–2000 годах лектором, в 2000–2010 годах доцентом. В 2006–2009 годах он преподавал российскую внешнюю политику в Норвежском университетском центре в Санкт-Петербурге, а в 2007 году — выступал в качестве приглашенного лектора в Магистерской школе международных исследований Денверского университета.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.