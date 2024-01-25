Для одних незаметная личность. Для других суперзвезда. История подозреваемого в шпионаже в пользу РФ профессора Морозова

Карьера Вячеслава Морозова, работавшего в Тартуском университете профессор ом международной политической теории, завершилась 11 января, когда на электронную почту заведующей Институтом Шютте Кристийны Тыниссон пришло письмо из Департамента полиции безопасности ( КаПо ). Это была копия подписанного Морозовым заявления о прекращении трудовых отношений.

К этому времени Морозов уже более недели находился под стражей. С 3 января, с момента задержания Морозова, Тартуский университет был в курсе, что сотруднику предъявлено подозрение в деятельности, направленной против Эстонской Республики.