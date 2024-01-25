25.01.2024, 10:50
Для одних незаметная личность. Для других суперзвезда. История подозреваемого в шпионаже в пользу РФ профессора Морозова(4)
С одной стороны, Вячеслав Морозов (51), задержанный по подозрению в разведывательной деятельности против Эстонской Республики, вел примечательную жизнь, с другой, он не привлекал к себе внимания, пишет издание Eesti Ekspress.
Карьера Вячеслава Морозова, работавшего в Тартуском университете профессором международной политической теории, завершилась 11 января, когда на электронную почту заведующей Институтом Шютте Кристийны Тыниссон пришло письмо из Департамента полиции безопасности (КаПо). Это была копия подписанного Морозовым заявления о прекращении трудовых отношений.