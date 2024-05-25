ВИДЕО | Журналисты проверили, насколько комфортно ездить в таллиннских автобусах в жару

„Актуальная камера“ решила провести эксперимент и сесть в первый автобус, который подойдет к остановке, чтобы проверить, как там работают кондиционеры.

Первым подошёл автобус номер 42, который следует из Ласнамяэ в Ыйсмяэ.

„В целом - кондиционер работает, не могу сказать, что очень холодно, довольно комфортная температура“, - отметила репортер „АК“ Таисия Дмитриева.

Для чистоты эксперимента „АК“ решила прокатиться еще на одном автобусе.

„А во втором автобусе действительно очень душно и жарко, я прямо сейчас чувствую, как капельки пота начинают стекать по моему затылку. В этом автобусе кондиционера не было. Мы проехали всего две остановки, но уже за этой время я почувствовала острую нехватку воздуха“, - прокомментировала репортер „АК“.

„У нас есть автобусы, порядка 20%, в которых действительно нет кондиционеров, это старые MAN, в остальных уже во всех автобусах есть кондиционеры, во всех новых Solarus, которые работают на газе“, - пояснил член правления Андрей Новиков.

„С июня те автобусы, в которых нет кондиционера, мы будем оставлять по возможности в резерве. В ротацию пойдут все те автобусы, в которых кондиционирование присутствует“, - пообещал Андрей Новиков.