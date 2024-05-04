Тренер чемпионов Эстонии по хоккею: „Нарвский хоккей во многом уникален“
Хоккейная команда Narva PSK вновь вернула себе титул чемпиона Эстонии. И нарвские хоккеисты вполне заслуженно принимают поздравления и слова благодарности. Нарвский хоккей – это особое явление, считает тренер нарвской команды Илья Ильин.
Становление мастерства
В интервью изданию „Нарвская Газета“ тренер нарвской хоккейной команды Narva PSK Илья Ильин рассказывает о том, что в хоккее он с восьми лет. „Заниматься хоккеем меня привел отец, Павел Ильин, который сам был вратарем в легендарной команде „Кренгольм“, – рассказывает Илья. – И вот с тех пор жизнь моя неразрывно связана с этим замечательным видом спорта“.
В 14 лет его пригласили в нарвскую команду „Нарва 2000“, где он играл во взрослом составе. Перспективного парня из Нарвы заметили, когда для повышения мастерства игроков и уровня эстонского хоккея с помощью участия в более сильной лиге, Латвийской, в Эстонии была создана объединенная команда из сильнейших эстонских игроков. „Илья всегда был лидером, и когда он дорос до взрослой команды, то, естественно, пробовал свои силы, в том числе, и в латышской команде, – комментирует этот факт директор нарвской спортшколы PSK Леонид Гулов. – А потом долгие годы Илья оставался основным важным игроком команды Narva PSK“.
Когда Илья стал капитаном этой команды, она два сезона подряд (2015/2016 и 2016/2017 годы) добивалась титула чемпиона Эстонии. И вот уже четвертый год Илья работает тренером команды Narva PSK.
Особенный хоккей Нарвы
За последние 10 лет стало заметно, что в хоккейном мире Эстонии происходит постоянная турбулентность – разные клубы то усиливаются, то ослабевают, кто-то выставляет свою команду на чемпионаты, кто-то уже не в состоянии это сделать. Клубы то ликвидируются, то создается какой-то новый. Все дело в том, что хоккейные клубы сегодня – в подавляющем числе частные организации, финансирование которых не отличается стабильностью.
В Нарве же, единственном городе Эстонии, хоккейная команда сформирована на базе муниципальной спортивной школы NPSK. „Город своей постоянной поддержкой сохранил преемственность и основу развития этого популярного вида спорта, – объясняет директор NPSK Леонид Гулов. – К нам приходит много детей, которые хотят играть в хоккей, опытные тренеры получают зарплату от города, есть хороший лед и даже возможность бесплатно использовать спортивный инвентарь школы для детей и ездить куда-то на игры“.
То есть родителям юных хоккеистов в Нарве не приходится сразу выкладывать кучу денег на покупку клюшек, шлемов, коньков и формы.
Город обеспечивает стабильность
Если посмотреть статистику участия в чемпионатах Эстонии и на взрослых, и на юношеских уровнях, то самый стабильный участник – это наша нарвская спортшкола PSK. Нарвитяне выставляют команды во всех возрастных категориях и стабильно участвуют во всех взрослых чемпионатах. Не зря Илья Ильин подчеркивает особо нынешний чемпионский титул нарвитян в чемпионате – это общая победа и всех хоккейных тренеров PSK. Ведь в составе победившей команды – те самые парни, которые с малых лет пришли в отделение хоккея школы, где опытные мастера передали им свои знания и опыт, привили умение бороться и добиваться побед.
Замечательная преемственность
Характерно, что в составе сегодняшней команды-победительницы находятся воспитанники всех нарвских тренеров по хоккею разных годов. В ней есть и те, кому всего 16 лет, и те, кому уже 47. Важная особенность этой команды заключается в том, что в ней играют только выпускники спортшколы PSK или те, кто в ней учится. „Получается, что в одной команде играют представители трех поколений воспитанников наших тренеров“, – подчеркивает Илья.Вот такая замечательная преемственность. В отделении хоккея спортшколы NPSK до сих пор работают такие легендарные игроки команды „Кренгольм“, как Владимир Ципровский, Александр Шляпников, Раис Давлеткильдеев, Игорь Осипенков. Напомним, что „Кренгольм“ был многократным чемпионом Эстонии, и уже после восстановления независимости Эстонской Республики завоевывал этот титул шесть раз.
Поистине народная команда
Илья обращает внимание на еще одну уникальную особенность нарвского хоккея: наша сборная – это не те спортсмены, для которых игра в хоккей – это профессия и кто получает за нее заработную плату. „Все наши ребята-хоккеисты или еще учатся в образовательных учреждениях, или уже где-то работают, обеспечивая свои семьи, – объясняет тренер нарвской команды. – Играют они не за плату, а считай, на голом энтузиазме, из любви к хоккею и своему городу, честь и традиции которого защищают“.
И приходят эти парни на тренировки после учебы или работы, к 20.00, используя свое личное время. А уезжая куда-то на игры, отпрашиваются у работодателя, отрабатывая потом этот „отпуск“.
Нарвский хоккей уже много лет базируется именно на такой основе – недаром наших хоккеистов на чемпионатах называют „самой народной“ командой Эстонии. „Других таких команд, как нарвская, в Эстонии больше нет“, – заверяет Илья.
Играют настоящие патриоты
Может быть, именно поэтому, говорит Гулов, и наши болельщики, которые самые лучшие в Эстонии, так сильно любят и поддерживают наших спортсменов. А последние стараются оправдать надежды. Когда в спорте не стоят на кону большие деньги, в нем играют фанаты, те, кто действительно любят хоккей и хотят в него играть – то есть настоящие патриоты. „Думаю, это про наших ребят, которые жертвуют и своим личным, и семейным временем“, – считает Гулов. А Илья добавляет, что вот тут очень важно понимание в семье. „Без поддержки родных людей у нас вообще ничего бы не получилось“, – говорит он. Илья намерен продолжать семейную хоккейную династию – он уже привел своего сына, которому сейчас пять лет, к тренеру Игорю Осипенкову. Ильины вообще развели в нарвском хоккее настоящую семейственность, улыбается Гулов: ведь и брат Ильи, Кирилл, уже является капитаном команды Narva PSK.
Сплав молодости и опыта
Сейчас, по словам Ильи, в команде Narva PSK подобрались очень сильные игроки. Но жизнь есть жизнь, и состав команды со временем меняется по разным житейским причинам – кто-то меняет работу и уезжает жить в другой город, кто-то закончил учебу и тоже покинул Нарву, у кого-то изменились личные обстоятельства.
Но Илья очень надеется, что судьба пока сохранит его нынешнюю команду. „К слову, очень благодарю работодателей наших игроков, которые идут им навстречу и отпускают наших ребят на игры“, – говорит Илья.
Между прочим, промежуток между победами Narva PSK в чемпионатах Эстонии в 2016 и 2017 годах и сейчас, в 2024 году, вполне можно объяснить тем, что как и тогда, как раз подросло очередное поколение способных молодых хоккеистов. Которые, как и семь лет назад, вместе с опытными „старикам“ образовали звездный состав команды, добившейся чемпионских титулов. Вот такой образовался победоносный сплав молодости и опыта.
И о финансах
Далеко не секрет, что сегодня занятия спортом – удовольствие не из дешевых. А уж командные игры, да еще на чемпионских уровнях, явно требуют больших затрат. Как команда любителей решает эти финансовые вопросы? По словам Леонида Гулова, Нарва через спортшколы оказывает поддержку спортсменам, защищающим спортивную честь города. „Ведь на одном желании не выиграешь, нужен инвентарь, экипировка, при поездках расходы на билеты, проживание, питание, – перечисляет он.
– Вот победа на Чемпионате Эстонии дала нам возможность участвовать в отборочном этапе Континентального кубка (ежегодное спортивное соревнование по хоккею с шайбой второго уровня для европейских клубов, – А.М.). Там играют чемпионы своих стран. Естественно, это очень серьезные дополнительные расходы“. По словам Гулова, одни только билеты на всю команду обойдутся от 12 до 15 тысяч евро.
Билеты билетами, а мало кто знает, что клюшки ломаются практически каждую игру, часто по 2-3, и у каждого хоккеиста всегда в запасе их должно быть несколько штук. Одна клюшка для серьезных игр сейчас стоит минимум 150 евро, пара коньков – минимум 500 евро.
И поэтому так важна и вполне оправдана выделенная на днях горсобранием Нарвы финансовая поддержка нарвским хоккеистам. Она необходима для поездки на игры Континентального кубка и поощрения их за чемпионский титул Эстонии.Но для наших спортсменов никогда не будет лишней и частная спонсорская помощь. Спасибо всем, кто помогает – ребята сражаются во славу родной нашей Нарвы.
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