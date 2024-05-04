Тренер чемпионов Эстонии по хоккею: „Нарвский хоккей во многом уникален“

В Нарве же, единственном городе Эстонии, хоккейная команда сформирована на базе муниципальной спортивной школы NPSK. „Город своей постоянной поддержкой сохранил преемственность и основу развития этого популярного вида спорта, – объясняет директор NPSK Леонид Гулов. – К нам приходит много детей, которые хотят играть в хоккей, опытные тренеры получают зарплату от города, есть хороший лед и даже возможность бесплатно использовать спортивный инвентарь школы для детей и ездить куда-то на игры“.

За последние 10 лет стало заметно, что в хоккейном мире Эстонии происходит постоянная турбулентность – разные клубы то усиливаются, то ослабевают, кто-то выставляет свою команду на чемпионаты, кто-то уже не в состоянии это сделать. Клубы то ликвидируются, то создается какой-то новый. Все дело в том, что хоккейные клубы сегодня – в подавляющем числе частные организации, финансирование которых не отличается стабильностью.

Когда Илья стал капитаном этой команды, она два сезона подряд (2015/2016 и 2016/2017 годы) добивалась титула чемпиона Эстонии. И вот уже четвертый год Илья работает тренером команды Narva PSK.

В 14 лет его пригласили в нарвскую команду „Нарва 2000“, где он играл во взрослом составе. Перспективного парня из Нарвы заметили, когда для повышения мастерства игроков и уровня эстонского хоккея с помощью участия в более сильной лиге, Латвийской, в Эстонии была создана объединенная команда из сильнейших эстонских игроков. „Илья всегда был лидером, и когда он дорос до взрослой команды, то, естественно, пробовал свои силы, в том числе, и в латышской команде, – комментирует этот факт директор нарвской спортшколы PSK Леонид Гулов. – А потом долгие годы Илья оставался основным важным игроком команды Narva PSK“.

В интервью изданию „Нарвская Газета“ тренер нарвской хоккейной команды Narva PSK Илья Ильин рассказывает о том, что в хоккее он с восьми лет. „Заниматься хоккеем меня привел отец, Павел Ильин, который сам был вратарем в легендарной команде „Кренгольм“, – рассказывает Илья. – И вот с тех пор жизнь моя неразрывно связана с этим замечательным видом спорта“.

Илья обращает внимание на еще одну уникальную особенность нарвского хоккея: наша сборная – это не те спортсмены, для которых игра в хоккей – это профессия и кто получает за нее заработную плату. „Все наши ребята-хоккеисты или еще учатся в образовательных учреждениях, или уже где-то работают, обеспечивая свои семьи, – объясняет тренер нарвской команды. – Играют они не за плату, а считай, на голом энтузиазме, из любви к хоккею и своему городу, честь и традиции которого защищают“.

Характерно, что в составе сегодняшней команды-победительницы находятся воспитанники всех нарвских тренеров по хоккею разных годов. В ней есть и те, кому всего 16 лет, и те, кому уже 47. Важная особенность этой команды заключается в том, что в ней играют только выпускники спортшколы PSK или те, кто в ней учится. „Получается, что в одной команде играют представители трех поколений воспитанников наших тренеров“, – подчеркивает Илья.Вот такая замечательная преемственность. В отделении хоккея спортшколы NPSK до сих пор работают такие легендарные игроки команды „Кренгольм“, как Владимир Ципровский, Александр Шляпников, Раис Давлеткильдеев, Игорь Осипенков. Напомним, что „Кренгольм“ был многократным чемпионом Эстонии, и уже после восстановления независимости Эстонской Республики завоевывал этот титул шесть раз.

Если посмотреть статистику участия в чемпионатах Эстонии и на взрослых, и на юношеских уровнях, то самый стабильный участник – это наша нарвская спортшкола PSK. Нарвитяне выставляют команды во всех возрастных категориях и стабильно участвуют во всех взрослых чемпионатах. Не зря Илья Ильин подчеркивает особо нынешний чемпионский титул нарвитян в чемпионате – это общая победа и всех хоккейных тренеров PSK. Ведь в составе победившей команды – те самые парни, которые с малых лет пришли в отделение хоккея школы, где опытные мастера передали им свои знания и опыт, привили умение бороться и добиваться побед.

И приходят эти парни на тренировки после учебы или работы, к 20.00, используя свое личное время. А уезжая куда-то на игры, отпрашиваются у работодателя, отрабатывая потом этот „отпуск“.

Нарвский хоккей уже много лет базируется именно на такой основе – недаром наших хоккеистов на чемпионатах называют „самой народной“ командой Эстонии. „Других таких команд, как нарвская, в Эстонии больше нет“, – заверяет Илья.

Играют настоящие патриоты

Может быть, именно поэтому, говорит Гулов, и наши болельщики, которые самые лучшие в Эстонии, так сильно любят и поддерживают наших спортсменов. А последние стараются оправдать надежды. Когда в спорте не стоят на кону большие деньги, в нем играют фанаты, те, кто действительно любят хоккей и хотят в него играть – то есть настоящие патриоты. „Думаю, это про наших ребят, которые жертвуют и своим личным, и семейным временем“, – считает Гулов. А Илья добавляет, что вот тут очень важно понимание в семье. „Без поддержки родных людей у нас вообще ничего бы не получилось“, – говорит он. Илья намерен продолжать семейную хоккейную династию – он уже привел своего сына, которому сейчас пять лет, к тренеру Игорю Осипенкову. Ильины вообще развели в нарвском хоккее настоящую семейственность, улыбается Гулов: ведь и брат Ильи, Кирилл, уже является капитаном команды Narva PSK.

Сплав молодости и опыта

Сейчас, по словам Ильи, в команде Narva PSK подобрались очень сильные игроки. Но жизнь есть жизнь, и состав команды со временем меняется по разным житейским причинам – кто-то меняет работу и уезжает жить в другой город, кто-то закончил учебу и тоже покинул Нарву, у кого-то изменились личные обстоятельства.

Но Илья очень надеется, что судьба пока сохранит его нынешнюю команду. „К слову, очень благодарю работодателей наших игроков, которые идут им навстречу и отпускают наших ребят на игры“, – говорит Илья.