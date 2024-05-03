ВИДЕООБЗОР | ЧМ по хоккею: сборная Эстонии обыграла Китай в матче за третье место(1)
В пятницу, 3 мая, в литовском Вильнюсе на чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) сборная Эстонии в заключительном матче турнира обыграла команду Китая со счетом 3:1 (1:0; 0:0; 2:1).
На 13-й минуте первого периода Роберт Рооба реализовал большинство и вывел эстонскую сборную вперед. Вторую заброшенную шайбу зрители увидели только на 11-й минуте третьего периода. Даниил Фурса после передачи Мортен Арантес Юргенс и Даниила Кулинцева удвоил преимущество сборной Эстонии. Спустя две минуты Хоу Юйян реализовал большинство и сократил отставание в счете до минимума.
За две минуты до конца матча китайская сборная сняла вратаря. На 18-й минуте Роберт Рооба отправил шайбу в пустые ворота и поставил победную точку в матче.
Последний раз сборная Эстонии занимала третье место в первом дивизионе в 2018 году.
Заключительные матчи турнира:
Нидерланды - Испания 0:1
Команда Нидерландов вылетела во второй дивизион.
Литва - Украина начнется в 19:30
Турнирная таблица:
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