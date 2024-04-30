Роберт Рооба об игре с Испанией: „Очень важная победа и очень важные два очка“

Эстония хорошо начала третий матч ЧМ, выйдя вперед уже на третьей минуте благодаря шайбе Мортена Арантеса Юргенса. Испанцы, которые до этого проиграли в Вильнюсе Литве (3:0) и Китаю (7:1), не сдались и дали настоящий бой. В начале второго периода испанцы выигрывали со счетом 2:1, а в начале третьего и вовсе сравняли счет, переведя игру в овертайм.

„Очень важная победа и очень важные два очка. Мы понимали, что легкой прогулки точно не будет. Мы знали, что они будут бороться до конца. Они очень хорошо играли в защите и выбегали в контратаки. Мы потеряли одно очко, но самое главное было выиграть эту игру, и у нас это получилось“, — сказал после игры Роберт Рооба, который забросил победную шайбу.