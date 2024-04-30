Хоккей
30.04.2024, 21:11

Роберт Рооба об игре с Испанией: „Очень важная победа и очень важные два очка“

 
Роберт Рооба
Роберт Рооба
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Во вторник, 30 апреля, в литовском Вильнюсе на чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) сборная Эстонии обыграла команду Испании со счетом 4:3. Автором победной шайбы стал Роберт Рооба, который после матча отметил важность победы над Испанией.

Эстония хорошо начала третий матч ЧМ, выйдя вперед уже на третьей минуте благодаря шайбе Мортена Арантеса Юргенса. Испанцы, которые до этого проиграли в Вильнюсе Литве (3:0) и Китаю (7:1), не сдались и дали настоящий бой. В начале второго периода испанцы выигрывали со счетом 2:1, а в начале третьего и вовсе сравняли счет, переведя игру в овертайм.

„Очень важная победа и очень важные два очка. Мы понимали, что легкой прогулки точно не будет. Мы знали, что они будут бороться до конца. Они очень хорошо играли в защите и выбегали в контратаки. Мы потеряли одно очко, но самое главное было выиграть эту игру, и у нас это получилось“, — сказал после игры Роберт Рооба, который забросил победную шайбу.

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