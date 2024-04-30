30.04.2024, 21:11
Роберт Рооба об игре с Испанией: „Очень важная победа и очень важные два очка“
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 30 апреля, в литовском Вильнюсе на чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) сборная Эстонии обыграла команду Испании со счетом 4:3. Автором победной шайбы стал Роберт Рооба, который после матча отметил важность победы над Испанией.
Эстония хорошо начала третий матч ЧМ, выйдя вперед уже на третьей минуте благодаря шайбе Мортена Арантеса Юргенса. Испанцы, которые до этого проиграли в Вильнюсе Литве (3:0) и Китаю (7:1), не сдались и дали настоящий бой. В начале второго периода испанцы выигрывали со счетом 2:1, а в начале третьего и вовсе сравняли счет, переведя игру в овертайм.