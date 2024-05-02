Латвийские болельщики помогают нашим в Вильнюсе поддерживать сборную Эстонии
В литовском Вильнюсе проходит чемпионат мира по хоккею (первый дивизион, группа В). Корреспондент RusDelfi пообщался с эстонскими болельщиками, которые приехали на турнир поддержать нашу сборную.
Эстонских болельщиков, которые приехали в Вильнюс на несколько дней, город встретил очень теплой погодой (20-22 градуса тепла). Действительно много болельщиков, как правило, собирается только во время матчей местной сборной.
„Место хорошее, погода шикарная - особенно, если сравнивать с эстонской. На прошлом ЧМ, который проходил в Таллинне, эстонских болельщиков во время матчей нашей сборной было намного больше. Тут местных поболеть за свою команду приходит тоже много (в среднем 2500 человек), особенно в субботу и воскресенье. Однако мне кажется, у нас было наших болельщиков больше.
В Эстонии зрителей было в среднем 2000-3000 человек, а на одной игре эстонской сборной, вроде, было больше 3000 зрителей. Если сравнивать арены, то в Вильнюсе она больше (во время хоккея вмещает 8 750 зрителей), чем наш Тондираба (во время хоккея вмещает 5 840 зрителей). От этого кажется, что литовская арена полупустая, но людей много“, - сказал один из эстонских болельщиков.
Если говорить о ценах, то +/- они одинаковые.
„В Эстонии билеты были дешевле. Тут на матчи местной сборной цены варьируются от 20 до 72 евро, а на матчи остальных команд - от 15 до 30 евро.
Если говорить о ценах на напитки и различные снеки, то в принципе они такие же, только в Вильнюсе 0.4 литра пива стоит 5.50 евро, а в Таллинне за эту же сумму можно было купить 0.5 литра. Почти то же самое.
Если говорить о ценах в местных магазинах, то цены тоже почти такие же“, - отметил болельщик.
Эстонских болельщиков на матчах нашей сборной совсем немного, но они все равно стараются поддерживать команду кричалками и ударами в барабан. И внезапно им на помощь приходят латвийские болельщики.
„Латвийские болельщики вместе с нами поддерживают нашу сборную. Они просто приходят посмотреть хоккей. Свои бронзовые медали они уже выиграли в прошлом году и им скучно, но они любят поддерживать команды-андердоги. На матче против сборной Нидерландов были одни латыши, которые сидели вместе с нами и кричали. В субботу были другие латвийские болельщики, они стояли у дверей и кричали:“Eesti, Eesti“. В воскресенье их не было, а во вторник они снова пришли и болели вместе с нами. Скандировали „Eesti, Eesti“, хлопали и били в наш барабан. Они очень шумные, их не очень много, но по ощущениям это совсем не так.
Я как-то был на турнире в Польше и там были латвийские болельщики. Они как будто прямо ищут наших болельщиков, чтобы хоть как-то поддержать и это очень приятно. Говорят, что эстонец есть в каждом порту, а у них, видимо, латыш есть на любом турнире, любого уровня“, - подытожил эстонский болельщик.
Эстония завершает ЧМ в пятницу матчем с Китаем. Матч начнется в 16:00.