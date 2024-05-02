Латвийские болельщики помогают нашим в Вильнюсе поддерживать сборную Эстонии

Эстонских болельщиков, которые приехали в Вильнюс на несколько дней, город встретил очень теплой погодой (20-22 градуса тепла). Действительно много болельщиков, как правило, собирается только во время матчей местной сборной.

„Место хорошее, погода шикарная - особенно, если сравнивать с эстонской. На прошлом ЧМ, который проходил в Таллинне, эстонских болельщиков во время матчей нашей сборной было намного больше. Тут местных поболеть за свою команду приходит тоже много (в среднем 2500 человек), особенно в субботу и воскресенье. Однако мне кажется, у нас было наших болельщиков больше.

В Эстонии зрителей было в среднем 2000-3000 человек, а на одной игре эстонской сборной, вроде, было больше 3000 зрителей. Если сравнивать арены, то в Вильнюсе она больше (во время хоккея вмещает 8 750 зрителей), чем наш Тондираба (во время хоккея вмещает 5 840 зрителей). От этого кажется, что литовская арена полупустая, но людей много“, - сказал один из эстонских болельщиков.

Если говорить о ценах, то +/- они одинаковые.

„В Эстонии билеты были дешевле. Тут на матчи местной сборной цены варьируются от 20 до 72 евро, а на матчи остальных команд - от 15 до 30 евро.

Если говорить о ценах на напитки и различные снеки, то в принципе они такие же, только в Вильнюсе 0.4 литра пива стоит 5.50 евро, а в Таллинне за эту же сумму можно было купить 0.5 литра. Почти то же самое.

Если говорить о ценах в местных магазинах, то цены тоже почти такие же“, - отметил болельщик.

Эстонских болельщиков на матчах нашей сборной совсем немного, но они все равно стараются поддерживать команду кричалками и ударами в барабан. И внезапно им на помощь приходят латвийские болельщики.