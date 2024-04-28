Хоккей
28.04.2024, 16:57

Сборная Эстонии забросила первую шайбу на ЧМ по хоккею в Вильнюсе

 
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

На чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В), который стартовал в субботу в Вильнюсе, сборная Эстонии забросила свою первую шайбу.

Сборная Эстонии забросила первую шайбу во втором матче против команды Литвы. На 7-й минуте эстонские хоккеисты остались в большинстве, чем и воспользовался Мортен Арантес Юргенс.

Сборная Эстонии пока проигрывает Литве со счетом 1:5.

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