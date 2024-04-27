ВИДЕООБЗОР | Сборная Эстонии стартовала на ЧМ по хоккею с разгромного поражения от Украины

Игра началась в равной борьбе, и обе сборные были близки к тому, чтобы забить. На 8-й минуте первого периода Роберт Рооба бросил по воротам и попал в крестовину, но изначально показалось, что шайба попала в ворота. Арбитры просмотрели видеоповтор и шайбу не засчитали. На 12-й минуте первого периода Александр Пересунко вывел сборную Украины вперед.

В начале второго периода Станислав Садовиков реализовал большинство и удвоил преимущество украинской сборной, а спустя 10 секунд третью шайбу в ворота сборной Эстонии забросил Андрей Денискин. На 6-й минуте Даниил Трахт сделал счет 0:4.

На 8-й минуте третьего периода Глеб Кривошапкин довел счет до разгромного. На 13-й минуте Игорь Мережко забросил шестую шайбу. На 15-й минуте Андрей Денискин оформил дубль, а спустя минут восьмую шайбу забросил Феликс Морозов.

До матча:

На прошлом ЧМ, который состоялся в Таллинне, наша сборная заняла четвертое место. Эстония обыграла Сербию (2:1), Нидерланды (4:2), но затем уступила Украине (4:7), Японии (1:3) и Китаю (2:5).

Сборная Эстонии по хоккею готовилась к предстоящему ЧМ более двух недель, и в среду был объявлен окончательный состав из 20 человек для участия в турнире в Вильнюсе. В преддверии предстоящих игр были сыграны контрольные матчи с Литвой и Китаем. В первой игре было поражение со счетом 1:3, а во второй игре была крупная победа со счетом 5:1.

Сборная Эстонии по хоккею начнет турнир матчем против Украины, которой они проиграли зимой 3:5 и в прошлом году 4:7.

„За все то время, что я играю за сборную у нас еще не было такой качественной команды. Это подтверждается как жесткой конкуренцией за места в сборной, так и уровнем, на котором играют игроки. Мы уже сделали шаг вперед только в этом плане, и все понимают, что мы можем сделать следующий шаг в плане результатов“, — сказал Рооба перед турниром.

Сборная Украины