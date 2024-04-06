На статистику по ДТП влияют погодные условия

В ДТП, которое произошло в конце первого весеннего месяца, серьезно пострадал водитель мотоцикла. 31 марта в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на 22-м километре дороги Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна произошло ДТП, в котором столкнулись мотоцикл и автомобиль Volvo. 23-летний мужчина, ехавший на мотоцикле, получил серьезные травмы, его доставили в больницу. Водителю и пассажиру Volvo госпитализация не потребовалась.

Оба водителя были трезвы и имели право на вождение соответствующей категории. На месте работала бригада скорой помощи полиции. Причина аварии выясняется.

Для сравнения, в 2023 году за этот же период не было ни одного ДТП с мотоциклами, а в 2022-м – один случай. По словам представителей полиции, на статистику по дорожно-транспортным происшествиям с мотоциклистами в большой мере влияют погодные условия.

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