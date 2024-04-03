На дорогах снова мотоциклисты. О чем нужно помнить?

С приходом тепла после длительного перерыва на дороги Эстонии возвратился мототранспорт, поэтому всем участникам движения, привыкшим к дорогам без мотоциклов, стоит быть особенно внимательными. Чем открытие сезона опасно для других участников движения, за что можно получить штраф и какое количество ДТП произошло с участием мотоциклистов? В материале RusDelfi.
За зиму навыки езды на мотоцикле могут забыться
Поскольку некоторые мотоциклисты уже открыли сезон, полиция напоминает, что водители мотоциклов являются одними из наименее защищенных участников дорожного движения.
„Кроме того, водители более крупного транспорта отвыкли за зиму от мотоциклов. Поэтому мотоциклисты должны сделать все от себя зависящее для своей защиты: убеждаться в безопасности маневров перед тем, как совершить их, придерживаться разрешенной скорости“, — рассказывает RusDelfi руководитель отдела надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсс.