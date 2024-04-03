На дорогах снова мотоциклисты. О чем нужно помнить?

С приходом тепла после длительного перерыва на дороги Эстонии возвратился мототранспорт, поэтому всем участникам движения, привыкшим к дорогам без мотоциклов, стоит быть особенно внимательными. Чем открытие сезона опасно для других участников движения, за что можно получить штраф и какое количество ДТП произошло с участием мотоциклистов? В материале RusDelfi.