ЧП и криминал
31.03.2024, 19:07

Тяжелая авария в Харьюмаа. Молодой мотоциклист получил серьезные травмы

 (5)
=
=
ФОТО: Anni Õnneleid

В 16:47 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на 22-м километре дороги Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна произошло ДТП, в котором столкнулись мотоцикл и автомобиль Volvo.

23-летний мужчина, ехавший на мотоцикле, получил серьезные травмы, подтвердили Delfi в Департаменте полиции и погранохраны. Его доставили в больницу. Водителю и пассажиру Volvo госпитализация не потребовалась.

Оба водителя были трезвы и имели право на вождение соответствующей категории. На месте все еще работает бригада скорой помощи полиции. Причина аварии выясняется.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии