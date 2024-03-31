31.03.2024, 19:07
Тяжелая авария в Харьюмаа. Молодой мотоциклист получил серьезные травмы(5)
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В 16:47 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на 22-м километре дороги Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна произошло ДТП, в котором столкнулись мотоцикл и автомобиль Volvo.
23-летний мужчина, ехавший на мотоцикле, получил серьезные травмы, подтвердили Delfi в Департаменте полиции и погранохраны. Его доставили в больницу. Водителю и пассажиру Volvo госпитализация не потребовалась.
Оба водителя были трезвы и имели право на вождение соответствующей категории. На месте все еще работает бригада скорой помощи полиции. Причина аварии выясняется.
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