Полиции не удалось подтвердить информацию о нападении на юного хоккеиста украинского происхождения

Дисциплинарная комиссия Эстонского хоккейного союза дисквалифицировала нарушителя на две игры. Комиссия также подчеркнула, что в эстонском хоккее нет места ксенофобии и оскорблениям в адрес игроков и болельщиков соперников.

Также сообщалось, что после матча произошла потасовка, в ходе которой мальчик украинского происхождения подвергся физическому насилию. Полиция начала проверять информацию, опубликованную в СМИ, а Эстонский хоккейный союз передал в полицию соответствующие материалы.

„27 марта полиция проинформировала Эстонский хоккейный союз, что в ходе расследования было зафиксировано, что один хоккеист действительно получил удар, но это произошло случайно, и за случившееся были принесены извинения. Информация же о нападении на игрока украинского происхождения в ходе полицейского расследования не подтвердилась“, — говорится в пресс-релизе ЭХС, разосланном СМИ.

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