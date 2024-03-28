ВИДЕО | ЧМ по хоккею: женская сборная Эстонии проиграла Таиланду и лишилась шансов на повышение в классе
На проходящем в Кохтла-Ярве чемпионате мира в группе В третьего дивизиона, женская сборная Эстонии со счетом 0:1 проиграла Таиланду.
Единственная шайба была заброшена на 11-й минуте первого периода благодаря численному превосходству женской сборной Таиланда.
Эстонские хоккеистки нанесли в общей сложности 26 бросков по воротам соперника, но забросить шайбу так и не смогли.
Ранее Эстония обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 5:2 и в овертайме Сингапур (2:1 ОТ).
Женская сборная Таиланда, набравшая 9 очков, гарантировала себе выход в группу А. Эстония занимает второе место с пятью очками. За ними следуют Израиль (3), Сингапур (1) и Босния и Герцеговина (0).
В пятницу, 29 марта, эстонские хоккеистки в заключительном матче турнира сыграют со сборной Израиля.
Чемпионат мира завершится в пятницу, 29 марта. Команда, занявшая первое место, получит возможность играть в группе А.
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