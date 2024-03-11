Скандал в молодежной хоккейной лиге Эстонии: молодого украинского игрока оскорбили и другого ударили по лицу
В решении дисциплинарной комиссии Эстонского хоккейного союза говорится, что 21 января на матче молодежного чемпионата Эстонии по хоккею между „Виру Спутником“ и командой „Вайперс“ произошел скандал, который начался с перепалки между игроками.
„Инцидент начался с того, что на льду произошла перепалка между игроками Егором П. и Савелием К. Савелий, в частности, сказал Егору: „Возвращайся в свою Украину, хохол““, — говорится в решении дисциплинарной комиссии, с которым можно ознакомиться здесь.
„Хохол - это во многом непереводимый ксенофобский жаргонный термин, который используется в оскорбительном значении в отношении представителей украинского народа“, — поясняется в решении Комиссии. „Слово возникло еще во времена, когда Украина была частью Российской империи, и имеет негативное стереотипное значение. Сегодня оно считается оскорбительным и дискриминационным, особенно учитывая исторический и политический контекст украинско-российских отношений“.
Далее в отчете говорится: „После игры произошел особо предосудительный инцидент с участием игроков, зрителей (в основном родителей игроков команд) и судей. Ответственность за обеспечение порядка лежит на принимающей команде, но этот инцидент подтверждает, что необходимые меры по обеспечению порядка не были приняты. В инциденте также участвовал игрок Савелий К. На основании данных объяснений можно установить, что имели место, в частности, следующие обстоятельства“:
1. Повсеместная ксенофобия по отношению к игрокам украинского происхождения со стороны как неукраинских игроков, так и родителей игроков;
2. Физическое насилие (удар по лицу) со стороны одного родителя в отношении мальчика украинского происхождения;
3. Общая неразбериха, грубое поведение и драка“.
В своем решении дисциплинарная комиссия Эстонского хоккейного союза заявляет, что произошедшее на катке в Кохтла-Ярве „неприемлемо, преступно и выходит за рамки полномочий дисциплинарной комиссии“. „Непонятно, почему сотрудники катка сразу не вызвали полицию, чтобы прекратить беспорядки и установить виновных. Такое поведение ни в коем случае не должно повторяться на мероприятиях, организованных под эгидой Эстонского хоккейного союза (независимо от причин). Если оператор катка и клубы не могут призвать к порядку игроков, родителей и зрителей, то организация или участие в таких соревнованиях на соответствующем катке и/или соответствующих команд невозможны. По имеющимся данным, во время инцидента зрителями было совершено несколько преступлений и/или правонарушений! На этом этапе жертве(ам) обязательно следует подать заявление о возбуждении уголовного дела в полицию“.
„Для ясности, дисциплинарная комиссия в данном решении оценивает только конкретный инцидент в игре. Точные обстоятельства послематчевого инцидента, по мнению дисциплинарной комиссии, должны быть расследованы полицией. Мы повторяем, что это зависит от того, подаст ли пострадавший жалобу в полицию“, — добавляется в сообщении. „Тем не менее, дисциплинарная комиссия считает необходимым предупредить как клубы, так и игроков“.
„Комиссия предупредила, что если „подобный инцидент повторится в текущем или следующем сезоне, Дисциплинарная комиссия направит запрос в ЭХС с предложением наложить санкции на клуб, чье бездействие сделало возможным беспорядки или чьи зрители стали причиной беспорядков, и:
А) применить к провинившемуся клубу запрет на проведение матчей с участием зрителей (при пустых трибунах); или
Б) исключить клуб, вызвавший возникновение инцидента или допустивший повторение инцидента на неопределенный срок, из соревнований и лиг, проводимых под эгидой ЭХС“.
Игрок Савелий К. получил двухматчевую дисквалификацию.
Председатель правления ЭХС Рауно Паррас в понедельник вечером не был готов дать комментарий Delfi, так как не был знаком с инцидентом.
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