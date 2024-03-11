Скандал в молодежной хоккейной лиге Эстонии: молодого украинского игрока оскорбили и другого ударили по лицу

„Инцидент начался с того, что на льду произошла перепалка между игроками Егором П. и Савелием К. Савелий, в частности, сказал Егору: „Возвращайся в свою Украину, хохол““, — говорится в решении дисциплинарной комиссии, с которым можно ознакомиться здесь.

„Хохол - это во многом непереводимый ксенофобский жаргонный термин, который используется в оскорбительном значении в отношении представителей украинского народа“, — поясняется в решении Комиссии. „Слово возникло еще во времена, когда Украина была частью Российской империи, и имеет негативное стереотипное значение. Сегодня оно считается оскорбительным и дискриминационным, особенно учитывая исторический и политический контекст украинско-российских отношений“.

Далее в отчете говорится: „После игры произошел особо предосудительный инцидент с участием игроков, зрителей (в основном родителей игроков команд) и судей. Ответственность за обеспечение порядка лежит на принимающей команде, но этот инцидент подтверждает, что необходимые меры по обеспечению порядка не были приняты. В инциденте также участвовал игрок Савелий К. На основании данных объяснений можно установить, что имели место, в частности, следующие обстоятельства“:

1. Повсеместная ксенофобия по отношению к игрокам украинского происхождения со стороны как неукраинских игроков, так и родителей игроков;

2. Физическое насилие (удар по лицу) со стороны одного родителя в отношении мальчика украинского происхождения;

3. Общая неразбериха, грубое поведение и драка“.