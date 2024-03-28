Если рядом кто-то стреляет. Мы собрали важное о том, что делать и как спасаться в случае внезапного нападения

Внезапных нападений в Эстонии было немного

Внезапное нападение — это событие, когда один или несколько человек пытаются за короткий период ранить или убить как можно больше людей или нанести как можно больший ущерб огнестрельным или холодным оружием. Внезапное нападение может произойти в людных местах, например, на концерте, в учебном заведении, офисе, клубе, на улице или в другом месте.

„Внезапных нападений, подобных тем, что произошли в Западной Европе, в Эстонии было немного“, - комментирует руководитель группы кризисного управления Департамента полиции и погранохраны Максим Корзин. Например, в 2020 году произошла стрельба в Лихула. Тогда 32-летний Микк Таррасте в состоянии алкогольного опьянения вез в своем легковом автомобиле огнестрельное оружие, нарушая закон об оружии, и устроил аварию на автозаправке недалеко от Лихула. Затем он скрылся с места происшествия и с целью сокрытия совершенных нарушений выстрелил в последовавшего за ним мотоциклиста и в два легковых автомобиля, в которых в общей сложности находилось девять человек. В результате мотоциклист скончался, остальные люди не пострадали.

После этого обвиняемый пошел пешком по шоссе к своему хутору и несколько раз выстрелил в сторону автомобиля ”Жигули”, ехавшего по дороге навстречу. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, пострадал. Двое находившихся на заднем сиденье детей получили опасные для жизни ранения. Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, скончалась. Обвиняемый продолжал стрелять в сторону прибывшей на место скорой, остановившихся к тому моменту ”Жигулей” и приехавших родственников пострадавших, а также полиции. Пярнуский уездный суд приговорил лихулаского стрелка Микка Таррасте к 20