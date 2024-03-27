В больницах остаются более 80 пострадавших при теракте в „Крокусе“. Один человек умер - теперь погибших 140

Минздрав Подмосковья сообщил, что, по данным на утро среды, 27 марта, в медучреждениях Москвы и области остается 83 пострадавших в результате кровопролитного теракта в „Крокус Сити Холле“. Согласно обновленным спискам, опубликованным на сайте ведомства, в графе „выписаны“ числятся 40 человек. Всего в списке 123 человека.

Умер пострадавший при теракте в „Крокусе“. Теперь погибших — 140 человек В больнице умер пострадавший в результате теракта в „Крокус Сити Холле“, позднее сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает „Медуза“. Таким образом, число жертв теракта увеличилось до 140 человек. Мурашко сообщил, что еще четыре пациента остаются в крайне тяжелом состоянии, 19 (в том числе трое детей) — в тяжелом. В состоянии средней степени тяжести находятся 34 пострадавших, еще 23 готовятся к выписке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных больницах остаются на лечении 60 пострадавших при теракте в „Крокус“, всего в московские медучреждения поступили 94 человека, 34 из них уже выписаны. В сообщении, выложенном в Telegram, Собянин отметил, что число пациентов в крайне тяжелом состоянии уменьшилось почти в три раза. „Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян“, - подчеркнул он.

По словам мэра, в ликвидации пожара в „Крокус Сити Холле“ участвовали почти 400 пожарных и спасателей и свыше 140 единиц пожарной техники. На место трагедии было направлено 44 бригады скорой помощи и три медицинских вертолета. В спасении пострадавших участвовали более 700 врачей и медсестер, усиливших работающие смены в больницах. Более 7700 человек сдали для пострадавших донорскую кровь.

Теракт в „Крокус Сити Холле“

Теракт в концертном зале „Крокус Сити Холл“ в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек (по новым данным 140 - прим. ред.), еще 182 были ранены.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что после теракта в „Крокусе“ были задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей преступления. Российские силовики, близкие к президенту РФ Владимиру Путину, обвинили Украину в причастности к теракту.

Украина отрицает любую причастность к случившемуся. Западные страны, в том числе США, Великобритания и Германия, с самого начала заявляли, что Украина не имеет никакого отношения к теракту в „Крокусе“.