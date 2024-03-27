В больницах остаются более 80 пострадавших при теракте в „Крокусе“. Один человек умер - теперь погибших 140
По данным Минздрава Подмосковья, в медучреждениях Москвы и области в среду утром еще находились 83 пострадавших в результате теракта. Мэр Москвы Собянин ранее заявлял, что ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян, пишет DW.
Минздрав Подмосковья сообщил, что, по данным на утро среды, 27 марта, в медучреждениях Москвы и области остается 83 пострадавших в результате кровопролитного теракта в „Крокус Сити Холле“. Согласно обновленным спискам, опубликованным на сайте ведомства, в графе „выписаны“ числятся 40 человек. Всего в списке 123 человека.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных больницах остаются на лечении 60 пострадавших при теракте в „Крокус“, всего в московские медучреждения поступили 94 человека, 34 из них уже выписаны. В сообщении, выложенном в Telegram, Собянин отметил, что число пациентов в крайне тяжелом состоянии уменьшилось почти в три раза. „Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян“, - подчеркнул он.
По словам мэра, в ликвидации пожара в „Крокус Сити Холле“ участвовали почти 400 пожарных и спасателей и свыше 140 единиц пожарной техники. На место трагедии было направлено 44 бригады скорой помощи и три медицинских вертолета. В спасении пострадавших участвовали более 700 врачей и медсестер, усиливших работающие смены в больницах. Более 7700 человек сдали для пострадавших донорскую кровь.
Теракт в „Крокус Сити Холле“
Теракт в концертном зале „Крокус Сити Холл“ в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек (по новым данным 140 - прим. ред.), еще 182 были ранены.
Директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что после теракта в „Крокусе“ были задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей преступления. Российские силовики, близкие к президенту РФ Владимиру Путину, обвинили Украину в причастности к теракту.
Украина отрицает любую причастность к случившемуся. Западные страны, в том числе США, Великобритания и Германия, с самого начала заявляли, что Украина не имеет никакого отношения к теракту в „Крокусе“.
Ответственность за нападение на подмосковный концертный зал взяла на себя в интернете террористическая группировка „ИГ - Вилаят Хорасан“. Госдепартамент США со ссылкой на спецслужбы страны заявил, что считает это признание аутентичным.