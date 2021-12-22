Лихулаский стрелок вновь на скамье подсудимых: у Таррасте есть претензии к прокуратуре(3)
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В мае суд первой инстанции (Пярнуский уездный суд) приговорил Таррасте к 20-летнему тюремному заключению. Близкие погибших были шокированы таким легким наказанием и вместе с прокурором решили обжаловать решение. Они требуют для обвиняемого пожизненного лишения свободы.
Ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон еще в ходе разбирательства дела в уездном суде хотел, чтобы записная книжка Таррасте была приобщена к делу в качестве улики, но судья в этом отказал. Окружной суд удовлетворить ходатайство прокурора, но постановил, чтобы записи, больше касающиеся личной жизни обвиняемого, были из записной книжки изъяты.
По мнению прокуратуры, записная книжка дает дополнительную информацию об образе мыслей и ценностях Таррасте. "Так как записи делались на протяжении длительного времени, они позволяют понять сущность обвиняемого и поэтому содержат важную инфомацию, которую нужно учесть при вынесении наказания", — сказал Гарди Андерсон.
На состоявшемся в понедельник заседании окружного суда Таррасте сказал, что его записная книжка была транскибирована неверно, и поэтому его мысли искажены.
На это прокурор ответил: "Суд дал обвиняемому возможность привести ошибки, чтобы их можно было учесть при рассмотрении дела. Обвиняемый обратил внимание на то, что в одном месте не хватало одного абзаца. Других замечаний к транскрипции у обвиняемого не было".
Стрельба в Лихула
Согласно обвинению, вечером 6 июня 32-летний Микк Таррасте в состоянии алкогольного опьянения вез в своем легковом автомобиле огнестрельное оружие, нарушая закон об оружии, и устроил аварию на автозаправке недалеко от Лихула. Затем он скрылся с места происшествия и с целью сокрытия совершенных нарушений выстрелил в последовавшего за ним мотоциклиста и два легковых автомобиля, в которых в общей сложности находилось девять человек. В результате мотоциклист скончался, остальные люди не пострадали.
После этого обвиняемый пошел пешком по шоссе Тууди-Раудтеэ к своему хутору и несколько раз выстрелил в сторону ”Жигули”, ехавшего по дороге навстречу. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, пострадал. Двое находившихся на заднем сиденье детей получили опасные для жизни повреждения. Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, скончалась. Обвиняемый продолжал стрелять в сторону прибывшей на место скорой, остановившегося к тому моменту ”Жигули” и приехавших родственников пострадавших, а также полиции.
Далее 32-летний мужчина прошел почти четыре километра по дороге Тууди-Раудтеэ до здания железнодорожной станции Тууди. Там он открыл огонь по полицейским. Одна пуля попала полицейскому в шлем.
После задержания у обвиняемого было диагностировано опьянение, вызванное употреблением алкоголя и успокоительных средств, однако, по оценке прокуратуры, опьянение не помешало ему осознавать последствия своих действий.
20 мая Пярнуский уездный суд приговорил лихулаского стрелка Микка Таррасте к 20 годам заключения. В качестве дополнительного наказания суд лишил его права на ношение оружия и боеприпасов на пять лет. Кроме того, были удовлетворены все гражданские иски на более чем 400 000 евро.