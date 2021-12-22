Лихулаский стрелок вновь на скамье подсудимых: у Таррасте есть претензии к прокуратуре

В мае суд первой инстанции (Пярнуский уездный суд) приговорил Таррасте к 20-летнему тюремному заключению. Близкие погибших были шокированы таким легким наказанием и вместе с прокурором решили обжаловать решение. Они требуют для обвиняемого пожизненного лишения свободы.

Ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон еще в ходе разбирательства дела в уездном суде хотел, чтобы записная книжка Таррасте была приобщена к делу в качестве улики, но судья в этом отказал. Окружной суд удовлетворить ходатайство прокурора, но постановил, чтобы записи, больше касающиеся личной жизни обвиняемого, были из записной книжки изъяты.

По мнению прокуратуры, записная книжка дает дополнительную информацию об образе мыслей и ценностях Таррасте. "Так как записи делались на протяжении длительного времени, они позволяют понять сущность обвиняемого и поэтому содержат важную инфомацию, которую нужно учесть при вынесении наказания", — сказал Гарди Андерсон.

На состоявшемся в понедельник заседании окружного суда Таррасте сказал, что его записная книжка была транскибирована неверно, и поэтому его мысли искажены.

На это прокурор ответил: "Суд дал обвиняемому возможность привести ошибки, чтобы их можно было учесть при рассмотрении дела. Обвиняемый обратил внимание на то, что в одном месте не хватало одного абзаца. Других замечаний к транскрипции у обвиняемого не было".

Стрельба в Лихула

Согласно обвинению, вечером 6 июня 32-летний Микк Таррасте в состоянии алкогольного опьянения вез в своем легковом автомобиле огнестрельное оружие, нарушая закон об оружии, и устроил аварию на автозаправке недалеко от Лихула. Затем он скрылся с места происшествия и с целью сокрытия совершенных нарушений выстрелил в последовавшего за ним мотоциклиста и два легковых автомобиля, в которых в общей сложности находилось девять человек. В результате мотоциклист скончался, остальные люди не пострадали.