Новости Эстонии
18.03.2024, 17:50

НОВОСТНОЙ ДОЗОР | Видеообзор самых громких и душераздирающих новостей за неделю для тех, кому некогда читать!

 

RusDelfi запускает новый проект! Вас будет ждать еженедельный обзор новостей в стране и мире за прошедшие дни, где мы обсудим самые острые темы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

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