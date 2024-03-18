НОВОСТНОЙ ДОЗОР | Видеообзор самых громких и душераздирающих новостей за неделю для тех, кому некогда читать!
RusDelfi запускает новый проект! Вас будет ждать еженедельный обзор новостей в стране и мире за прошедшие дни, где мы обсудим самые острые темы.
IT-специалисты в Эстонии: последние шесть месяцев живем в минус, жены вынуждены искать работу
Мать погибшего младенца найдена! Ее задержала полиция Марокко
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Вильнюсе напали на Леонида Волкова
„Не владеющие языком не смогут продолжать работу“. Кристина Каллас дала совет тем, кто занимается переходом на эстонский язык обучения
ФОТО И ВИДЕО | Большой репортаж: в Русском театре ажиотаж! При полном солд-ауте прошла премьера „Айсберга“ с Юлией Ауг в главной роли
ВИДЕО | Упс! Известный актер выбежал на сцену „Оскара“ абсолютно голым
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