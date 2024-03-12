ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Вильнюсе напали на Леонида Волкова

„Ему разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком. Сейчас Леонид находится дома, к нему едет полиция и скорая“, — написала Ярмыш.

В интервью „Медузе“ Ярмыш пояснила, что Волков отбивался от нападавшего дверью машины и ногами: „Поэтому били куда попали - по ногам“.

Соратник погибшего в колонии Алексея Навального Иван Жданов опубликовал фотографии Леонида Волкова и его машины после нападения.

Спустя несколько часов Леонид Волков записал короткое видеообращение. Он рассказал, что нога осталась цела, однако сломана рука. Кроме того, соратник Навального охарактеризовал атаку как „характерный бандитский привет“ от президента РФ Владимира Путина, передает DW.

Полиция перед домом Волкова:

Глава МИД Литвы: Виновные ответят за преступление

Атаку прокомментировал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. „Новости о нападении на Леонида шокируют. Соответствующие органы работают. Виновным придется ответить за свое преступление“, - написал глава МИД в соцсети X.

Журналист Сергей Пархоменко рассказал, что Леонид Волков живет в дачном поселке. „То есть это не случайный уличный хулиган или грабитель. Это человек, который специально туда поехал нападать на Волкова“, - сделал вывод Пархоменко.