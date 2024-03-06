„Не владеющие языком не смогут продолжать работу“. Кристина Каллас дала совет тем, кто занимается переходом на эстонский язык обучения

Белобровцев отметил, что нехватка учителей — очень серьезная проблема. К тому же в школьной системе сейчас около 1800 учителей, которые не отвечают языковым требованиям, которые начнут действовать с 1 августа.

Белобровцев сослался на разговор с директором одной столичной школы, который сказал, что с 1 сентября из его школы могут уйти 60% учителей.

„Как вы видите — насколько возможно не провалить дело и в то же время двигаться в том темпе, который сейчас взят?“ - спросил депутат.

Кристина Каллас в своем ответе отметила, что из 1800 учителей, которые сегодня не отвечают языковым требованиям, более 1000 проходят языковое обучение.

„И мы очень надеемся, что часть из этих 1000 учителей, которые сегодня проходят языковое обучение, очень значительная часть, всё же сдадут языковой экзамен и смогут продолжать учебную работу в школе.

Во вторых, учителя, не владеющие языком, очевидно, не смогут продолжать работу. На эстонском языке не может преподавать человек, который не владеет эстонским языком, это очевидно. Следовательно, необходимо в этот класс найти человека, кто владеет эстонским. Это усилие просто необходимо предпринять.

У меня есть совет для многих, кто занимается эстоноязычным образованием. Взяли бы и сосредоточились на вопросе, как можно, а не на вопросе, как вы не можете перейти на эстоноязычное обучение. Если немного изменить свое отношение к тому, как решить эту проблему, а не так, что смотрите — какая большая проблема, мы не можем перейти на эстоноязычное обучение, то само отношение поможет преодолеть трудности. Я считаю, что здесь очень важная роль у самого отношения. Сосредоточимся на том, как можно перейти на эстоноязычное обучение. Я сама это сделала, знаю, что это непросто. Стараюсь помогать руководителям школ настолько, насколько возможно. Но 1 сентября перед детьми первых и четвертых классов должен стоять человек, который владеет эстонским, и должен стоять человек, который обладает педагогической компетенцией“.

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