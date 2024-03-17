„Я чувствую себя виноватой“: какие ошибки готова признать Кая Каллас?

Однако в интервью журналисту Eesti Päevaleht Каллас отрицает, что у них натянутые отношения: „С президентом у меня нет никакого… Мы регулярно встречаемся и обсуждаем дела. Когда это я его укалывала?“

На замечание журналиста о том, что в последний раз Карис упрекнул в премьер-министра в высокомерии, Каллас ответила: „Я читала в интервью, что президент назвал меня высокомерной. Но мне он этого не говорил, я прочитала об этом в СМИ. Скоро у нас с ним новая встреча, тогда, наверное, и скажет“.

Журналист попросила Каллас признать свои ошибки, которые без сомнения, совершают все. „Я уже делала это, - ответила премьер-министр. - Когда недавно на пресс-конференции на меня вновь накинулись из-за дыры в бюджете, я сказала, что не нужно было поддаваться нажиму. Часть расходов лежит на моем правительстве, и я чувствую себя из-за этого виноватой. Но и другие партии, которые на протяжении не одного года шли на новые расходы, из-за которых в бюджете образовалась дыра, тоже должны признать, что были неправы“.

На вопрос о том, не кажется ли Кае Каллас, что ее не понимают, и поэтому ей приходится оправдываться, политик ответила развернуто.

„Всегда приходится объяснять. Мы принимаем много непростых решений. Они правильные, но непопулярные. Мне понравилось интервью Эрика Моора с Тоомасом Хендриком Ильвесом. Ильвес сказал о том, что из публичного информационного пространства ушла конструктивность. Ничто не устраивает: дыра в бюджете, повышение налогов, сокращение расходов и пр. (Интервью „Тоомас Хендрик Ильвес: Эстония не должна замыкаться в себе, у нас на пороге война“ было опубликовано в издании „Эстонский экспресс“ 25 января — прим. перев.) Мы стараемся лучше объяснять, честно, стараемся. Я все равно не верю, что непопулярные решения можно преподнести так, чтобы они стали популярными. Все, что мы делаем, мы делаем ради Эстонии. Нам не остается ничего другого, как принимать решения относительно налогов. Заниматься самобичеванием я не хочу“.

Читайте интервью полностью здесь.

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