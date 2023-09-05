Кая Каллас ответила президенту: я буду премьер-министром до тех пор, пока меня поддерживают

„Президент сказал мне именно то, что он потом заявил и общественности, и что он говорил и прежде, но ведь у нас совсем недавно были выборы, - сказала в интервью радионовостям ERR Каллас. - Премьер-министра утверждает в должности Рийгикогу большинством голосов, и таким же большинством голосов парламент снимает премьер-министра с должности. Таков порядок, предусмотренный нашей Конституцией“.

„Я использую эту возможность, чтобы вежливо указать президенту на свое иное мнение и остаюсь при этом мнении. Я буду премьер-министром до тех пор, пока партнеры по коалиции и моя партия меня поддерживают - а до сего времени они не давали мне повода в этом усомниться“, - добавила Каллас.

Напомним, что скандал вокруг Арво Халлика (супруга премьер-министра) вспыхнул 23 августа, когда стало известно, что компания Stark Logistics, в которой Халлик имеет 24,8% через свою фирму Novaria Consult, в военное время продолжила деятельность, связанную с Россией. В свою очередь клиентом Stark Logistics является предприятие Metaprint, которое до сих пор действует в России. Stark Logistics помогает последнему логистикой и перевозками.

Каллас неоднократно заявляла, что в отставку не уйдет. „Мне очень жаль, что вообще возникла такая ситуация. Я, конечно, извиняюсь перед всеми, кто почувствовал себя задетым“, - отметила она в прошлый понедельник.

Вчера Каллас сказала Delfi, что чувствует твердую почву под своими ногами.

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