Новости Эстонии
12.03.2024, 16:26

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Кая Каллас: я не в восторге от возможности стать еврокомиссаром

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Vilja Kiisler
vilja.kiisler@delfi.ee

Многие годы Партия реформ выступала за минимальное вмешательство государства в экономические процессы и низкие налоги. Третье правительство Каи Каллас так повысило налоги, что у налогоплательщиков слезы на глаза наворачиваются! Новые налоги потреплют нервы людям еще до того, как вступят в силу. При этом премьер-министр говорит о том, что наше налоговое бремя еще незначительное, в Евросоюзе мы занимаем пятое место с конца. Журналист Eesti Päevaleht в интервью с Каей Каллас коснулась многих тем, в ходе беседы разговор шел о перспективах премьер-министра занять высокопоставленный пост в Евросоюзе.

Как начался Женский день, этот день имеет для вас значение? (Интервью состоялось 8 марта — прим. ред.)

Это замечательный день. Мне подарили цветы. Конечно, в году должен быть не один день, когда женщин замечают и признают их заслуги. У нас много сильных и решительных женщин.

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