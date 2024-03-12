БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Кая Каллас: я не в восторге от возможности стать еврокомиссаром

Многие годы Партия реформ выступала за минимальное вмешательство государства в экономические процессы и низкие налоги. Третье правительство Каи Каллас так повысило налоги, что у налогоплательщиков слезы на глаза наворачиваются! Новые налоги потреплют нервы людям еще до того, как вступят в силу. При этом премьер-министр говорит о том, что наше налоговое бремя еще незначительное, в Евросоюзе мы занимаем пятое место с конца. Журналист Eesti Päevaleht в интервью с Каей Каллас коснулась многих тем, в ходе беседы разговор шел о перспективах премьер-министра занять высокопоставленный пост в Евросоюзе.