„У него позиция, которая отличается от остальных“. В Кремле рассказали, зачем Путин дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону

По просьбе журналистов представитель Кремля объяснил, почему Путин решил дать интервью именно Карлсону. „У него позиция, которая отличается от остальных [западных СМИ]. Она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская, но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ“, — сказал Песков (цитата по „Интерфаксу“).

В ответ на просьбу поделиться впечатлениями от беседы Путина с Карлсоном пресс-секретарь заявил: „По мере того, как оно [интервью] будет подготовлено, как оно выйдет, тогда вы сами получите возможность составить свои впечатления“. По данным The Wall Street Journal, оно может выйти 8 февраля. Сам телеведущий говорил, что интервью выйдет в его аккаунте в соцсети X и на сайте TuckerCarlson.com.

Пескова также попросили прокомментировать заявления Карлсона о том, что в последнее время ни один западный журналист не взял интервью у Путина. Журналисты спросили, правда ли с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Кремле не получали ни одного запроса на встречу с российским президентом от западных СМИ.

Пресс-секретарь опроверг слова американского телеведущего, заявив, что Кремль получал множество заявок, но от западных СМИ, „которые занимают однобокую позицию“.

Господин Карлсон не прав. Собственно, он этого и не может знать. Мы получаем много заявок на интервью с президентом, но, в основном, когда это касается стран коллективного Запада, речь идет о крупных сетевых СМИ: традиционных телеканалах, больших газетах, которые никак не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения происходящего. Конечно же, никакого желания общаться с такими СМИ нет. Да и вряд ли в этом есть смысл, вряд ли от этого может быть какая-то польза.