Такер Карлсон подтвердил, что возьмет интервью у Владимира Путина

„Мы здесь не потому, что любим Владимира Путина, мы здесь потому, что любим Соединенные Штаты и хотим оставаться процветающими и свободными“, — сказал Карлсон, находясь в Москве.

По словам Карлсона, организация его интервью с Путиным заняла много месяцев, а делает он это исключительно для того, чтобы информировать американцев, представив им разные точки зрения.

Стив Розенберг, редактор Би-би-си по России, подтвердил , что Би-би-си за последние 18 месяцев направила в Кремль несколько таких запросов и неизменно получала в ответ „нет“.

Главная телеведущая международных новостей СNN Кристиана Аманпур назвала эти заявления Карлсона абсурдными. „Это абсурд – мы постоянно просим об интервью (с Путиным), мы это делаем уже много лет“, — цитирует ее британская Daily Telegraph.

Он обвинил американские СМИ в „коррупции“ за то, что они не горят желанием говорить с Путиным и охотно публикуют интервью с Владимиром Зеленским, которые он назвал „льстивыми воодушевляющими беседами“, втягивающими США в войну в Восточной Европе.

Карлсон также не скрывает своей антипатии к президенту Украины Зеленскому, называл его диктатором и высказывался о нем весьма нелицеприятно.

Карлсон поблагодарил владельца Х Илона Маска, по его словам, пообещавшего не блокировать интервью, и сказал, что ожидает попытки его цензуры со стороны западных правительств. „Взять такое интервью – это связано с рисками, конечно“, — заявил Карлсон .

По словам Карлсона, интервью будет показано в неотредактированном виде на его сайте Tucker Carlson Network и позже в соцсети X, где у Карлсона огромная аудитория.

Не совсем понятно, имел он в виду вечер по Москве или Вашингтону.

Карлсон прилетел в Москву на прошлой неделе. Во вторник он сообщил в соцсети Х: „Сегодня вечером мы возьмем интервью у президента России Владимира Путина. Мы это скоро сделаем“.

„Мы не призываем вас соглашаться с тем, что Путин может сказать в этом интервью, но мы призываем вас его посмотреть, — сказал он. — Вы должны знать как можно больше, и тогда, как свободный гражданин, а не раб, вы сможете решить сами“.

По его словам, в Украине идет война, которая изменила мир, а американцы о ней знают недостаточно.

Такер Карлсон добавил, что попросил об интервью с Зеленским.

Мужчина в полном расцвете лет

На вершины популярности в США Карлсон взлетел, став чрезвычайно влиятельной звездой телеканала Fox, где с 2016 по 2023 год он вел вечернее политическое телешоу Tucker Carlson Tonight, аудитория которого временами превышала 5 млн зрителей.

Но его карьера на этом телеканале, традиционно поддерживающем республиканцев, завершилась довольно внезапно.

Утром 24 апреля 2023 года Такер Карлсон был уволен из Fox News. Такого поворота событий он явно не ожидал, поскольку накануне пообещал зрителям выйти в этот день вечером в эфир.

Официально причина увольнения названа не была, но американская пресса писала, что принять такое решение главу корпорации Руперта Мердока побудил иск, выдвинутый в связи с репортажем Карлсона о захвате 6 января 2021 года сторонниками Дональда Трампа Капитолия и распространение в эфире ложных утверждений Трампа о том, что его поражение на выборах 2020 года стало результатом фальсификаций.

Карлсон расстался с Fox News через шесть дней после того, как владеющая каналом корпорация Fox согласилась во внесудебном порядке выплатить 787,5 млн долларов фирме-производителю машин и программного обеспечения для голосования Dominion Voting Systems.

Эта фирма подала на Fox Corp. в суд за то, что, по мнению истцов, ее канал распространял клевету Трампа и его сторонников, которые утверждали, что результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированы, в том числе с помощью машин для голосования.