Яна Тоом о решении Ратаса: избиратели ему этого не простят
В понедельник Юри Ратас сообщил, что покидает Центристскую партию и переходит в Isamaa. Также стало известно, что евродепутат из Латвии Татьяна Жданок сотрудничала и получала деньги от российских спецслужб с 2004 года. RusDelfi попросил евродепутата Яну Тоом (Центристская партия) прокомментировать эти две новости.
„Что Ратас уйдет в Isamaa – стало известно не сегодня, а несколько недель назад, – говорит Яна Тоом RusDelfi. – В этом есть своя логика. Помимо прочего – он пошел не в правительственную партию, чтобы не поддерживать нынешнюю коалицию“.
По словам Тоом, Юри Ратас и председатель Isamaa Урмас Рейнсалу – давние друзья. „Как Ратас сам отметил на пресс-конференции, он духовно близок к Isamaa c 2016 года. Они очевидно разделяют одни ценности. Также понятно, что Ратас будет корректировать свои взгляды относительно смены власти в Таллинне и отнятия права голоса у неграждан и граждан России“, – добавила центристка.
„Но избиратели ему этого не простят“, – считает Тоом. Политическая гибкость, продолжает она, у бывших центристов превосходная: „Глядя на спектр партий, в которые ушли коллеги, не устаешь удивляться – просто чемпионат мира по художественной гимнастике“.
Как добавила член правления Центристской партии, она не берет на себя ответственность за уход экс-председателя партии. Ратас неоднократно говорил, что не хочет баллотироваться в одном списке с Яной Тоом, которая оплачивала счета за адвокатские услуги высланным из страны активистам. „Он принял решение, и его нужно было обосновать. Нашел Яну Тоом. Хотя я в партии 14 лет, и он знал, кто я такая. Мы часто обсуждали мои взгляды и действия, раньше его все устраивало“, – сказала Тоом.
В распоряжение Eesti Päevaleht попали электронные письма, которые подтверждают, что латвийский депутат Европарламента Татьяна Жданок в течение многих лет сообщала о своей деятельности контактам российской спецслужбы ФСБ, отправляла планы действий и просила деньги для организации мероприятий влияния.
„Я очень раздосадована этой новостью“, – прокомментировала публикацию Яна Тоом. По ее словам, она обязательно встретится с Татьяной Жданок и обсудит эти материалы.
„Если это правда – это скверно. Это сильно стигматизирует некоторые темы, которыми я занимаюсь, – продолжает Тоом. – В частности, тему неграждан. Теперь каждый, кто поднимет эту тему – будь то евродепутат или Европейская сеть по борьбе с безгражданством, – сразу услышит про кремлевские деньги“.
Однако на работе Тоом это не скажется. „Разумеется, я не стану корректировать свою повестку дня – мои избиратели тут ни при чем. Хотя, конечно, работу это усложнит. Так, на предстоящих слушаниях по петиции о высылке из Латвии граждан России наверняка найдутся желающие процитировать эту статью“.
На сегодняшней пресс-конференции Delfi задал вопрос Юри Ратасу, есть ли в Центристской партии люди, которые могли бы по примеру Жданок получать деньги от ФСБ. Ратас ответил, что у него нет такой информации. „Я благодарна Юри Ратасу, что у него хватило честности не подбирать этот мяч и говорить что-то про меня“, – резюмировала Яна Тоом.