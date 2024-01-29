Яна Тоом о решении Ратаса: избиратели ему этого не простят

„Что Ратас уйдет в Isamaa – стало известно не сегодня, а несколько недель назад, – говорит Яна Тоом RusDelfi. – В этом есть своя логика. Помимо прочего – он пошел не в правительственную партию, чтобы не поддерживать нынешнюю коалицию“.

По словам Тоом, Юри Ратас и председатель Isamaa Урмас Рейнсалу – давние друзья. „Как Ратас сам отметил на пресс-конференции, он духовно близок к Isamaa c 2016 года. Они очевидно разделяют одни ценности. Также понятно, что Ратас будет корректировать свои взгляды относительно смены власти в Таллинне и отнятия права голоса у неграждан и граждан России“, – добавила центристка.

„Но избиратели ему этого не простят“, – считает Тоом. Политическая гибкость, продолжает она, у бывших центристов превосходная: „Глядя на спектр партий, в которые ушли коллеги, не устаешь удивляться – просто чемпионат мира по художественной гимнастике“.

Как добавила член правления Центристской партии, она не берет на себя ответственность за уход экс-председателя партии. Ратас неоднократно говорил, что не хочет баллотироваться в одном списке с Яной Тоом, которая оплачивала счета за адвокатские услуги высланным из страны активистам. „Он принял решение, и его нужно было обосновать. Нашел Яну Тоом. Хотя я в партии 14 лет, и он знал, кто я такая. Мы часто обсуждали мои взгляды и действия, раньше его все устраивало“, – сказала Тоом.

В распоряжение Eesti Päevaleht попали электронные письма, которые подтверждают, что латвийский депутат Европарламента Татьяна Жданок в течение многих лет сообщала о своей деятельности контактам российской спецслужбы ФСБ, отправляла планы действий и просила деньги для организации мероприятий влияния.

„Я очень раздосадована этой новостью“, – прокомментировала публикацию Яна Тоом. По ее словам, она обязательно встретится с Татьяной Жданок и обсудит эти материалы.