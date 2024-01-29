Новости Эстонии
29.01.2024, 11:49

ВИДЕО | Юри Ратас сообщил о выходе из Центристcкой партии и вступлении в Isamaa

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Вице-спикер парламента и член правления Центристской партии Юри Ратас cегодня (29.01) в полдень провел пресс-конференцию, на которой он сообщил, что покидает Центристскую партию. Его новым политическим выбором стала партия Isamaa

Свое выступление Ратас начал с того, что сообщил о том, что его пути с Центристской партией, в которой он состоял многие годы, разошлись.

Ратас сказал, что его 23-летний путь в Центристской партии сегодня закончился, так как его ценностные оценки происходящего после начала российско-украинской войны отличаются от взглядов ведущих политиков Центристской партии.

„Некоторые решения остаются в нужное время непринятыми“, - сказал Ратас и поблагодарил партию, избирателей и однопартийцев.

„У меня как политика есть желание, чтобы завтрашний день стал бы днем политического прогресса. Сегодняшняя политическая линия правительства не дает в этом уверенности“, - сказал он.

Далее Ратас остановился на ситуации в экономике страны.

„Экономический спад углубляется. Руководимое Партией реформ правительство сбилось с курса. В экономической политике остается много нерешенных вопросов.

Экономический спад в 2023 году был более масштабным, чем ожидалось. К сожалению, он продолжается и в этом году. Безработица увеличивается.

Если нынешнее правительство хочет противостоять экономической ситуации с помощью налогов, то это неправильно.“, - сказал Ратас.

„Во внутренней политике стало много враждебности. Общество поляризовано“.

Далее Юри Ратас подверг критике работу премьер-министра Каи Каллас.

„Высокомерие и недальновидность премьер-министра ни к чему нас не приведут. Плохая идея — оскорблять людей, которые работают с тобой или на тебя“, — сказал он.

По мнению Ратаса, честный диалог с учителями должен начаться как можно скорее. Нужно найти 10 миллионов, начать реформы, сделать необходимые изменения.

„У меня есть желание продолжить свою деятельность в политике, чтобы у жителей Эстонии крепло чувство уверенности, а не падало“, — сказал Ратас и объявил, что продолжит свою политическую карьеру в партии Isamaa.

„Сложный выбор, как двигаться по жизни дальше облегчается, если прислушиваться к голосу своего сердца. Эстония — мой дом, ее независимость должна быть защищена. Государство должно быть страной с растущим населением, уверенность надо сохранить. Благосостояние людей надо улучшать. Усиление местных самоуправлений и региональной политики. Это принципы Isamaa, с которыми я согласен“, — пояснил Ратас свой политический выбор.

„В заключение — думая о своей молодости, вспоминаю патриотическое воспитание в моей семье. Помню сказанное отцом, что Отечество (на эст. Isamaa) — превыше всего“, — завершил свое выступление Ратас.

Далее слово взял председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.

„Это очень хорошая новость“, — сразу отметил он.

„Сегодняшнее правительство не ведет Эстонию вперед. Результат его работы — неуверенность людей и экономический спад. Нужна мощная уравновешивающая сила. Присоединение Юри к Isamaa сделает нашу политику сильнее“, — сказал лидер Isamaa.

„Юри имеет в эстонской политике особый вес благодаря своему опыту, достоинству и авторитету. Для меня важно то, что я доверяю Юри Ратасу как человеку. У нас было хорошее сотрудничество“, — завершил свое выступление Рейнсалу.

Далее пресс-конференция продолжилась вопросами журналистов

Вскоре предстоят выборы в Европейский парламент. Кто будет представлять Isamaa – Ратас или Террас?

- Рейнсалу: это мы посмотрим в рабочем порядке. Я был бы рад, если бы был в нашем списке.

- Ратас: я хочу баллотироваться, но нахождение в списке под первым номером для меня не является важным.

Нуждается ли Таллинн в смене власти?

- Ратас: Таллинн всегда мог бы иметь лучшую власть.

- Рейнсалу: Ни одна власть не вечна. Нуждается ли страна в смене правительства? Несомненно. Я разговаривал с людьми, находившимися перед Рийгикогу. Они обеспокоены.

Отвечая на вопрос журналиста, Ратас отметил, что для его решения сменить партию было сейчас самое правильное время. Что касается его должности вице-спикера Рийгикогу, то здесь изменений не планируется.

Рассматривали ли вы всерьез присоединение к социал-демократам?

- Ратас: Да, я основательно взвешивал свое политическое будущее. Но это решение было твердым. Isamaa — самый сильный вариант в противостоянии сегодняшнему правительству.

В заключении пресс-конференции Рейнсалу призвал правительство найти компромисс с учителями.

„Дело не только в деньгах. У правительство должна быть способность к компромиссу. Надо отличать важное от неважного.

Мои собственные предложения, сделанные еще осенью, были проигнорированы. Я не согласен с подходом премьер-министра, согласно которому правительство не занимается наложением пластырей.

Видимо, Каллас ждет голосование по вотуму недоверия. Голосов оппозиции для этого, конечно, недостаточно, но идея состоит в том, чтобы дать инструмент для давления на решение Партии реформ“, — сказал председатель Isamaa.

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