ВИДЕО | Юри Ратас сообщил о выходе из Центристcкой партии и вступлении в Isamaa(82)
Вице-спикер парламента и член правления Центристской партии Юри Ратас cегодня (29.01) в полдень провел пресс-конференцию, на которой он сообщил, что покидает Центристскую партию. Его новым политическим выбором стала партия Isamaa
Свое выступление Ратас начал с того, что сообщил о том, что его пути с Центристской партией, в которой он состоял многие годы, разошлись.
Ратас сказал, что его 23-летний путь в Центристской партии сегодня закончился, так как его ценностные оценки происходящего после начала российско-украинской войны отличаются от взглядов ведущих политиков Центристской партии.
„Некоторые решения остаются в нужное время непринятыми“, - сказал Ратас и поблагодарил партию, избирателей и однопартийцев.
„У меня как политика есть желание, чтобы завтрашний день стал бы днем политического прогресса. Сегодняшняя политическая линия правительства не дает в этом уверенности“, - сказал он.
Далее Ратас остановился на ситуации в экономике страны.
„Экономический спад углубляется. Руководимое Партией реформ правительство сбилось с курса. В экономической политике остается много нерешенных вопросов.
Экономический спад в 2023 году был более масштабным, чем ожидалось. К сожалению, он продолжается и в этом году. Безработица увеличивается.
Если нынешнее правительство хочет противостоять экономической ситуации с помощью налогов, то это неправильно.“, - сказал Ратас.
„Во внутренней политике стало много враждебности. Общество поляризовано“.
Далее Юри Ратас подверг критике работу премьер-министра Каи Каллас.
„Высокомерие и недальновидность премьер-министра ни к чему нас не приведут. Плохая идея — оскорблять людей, которые работают с тобой или на тебя“, — сказал он.
По мнению Ратаса, честный диалог с учителями должен начаться как можно скорее. Нужно найти 10 миллионов, начать реформы, сделать необходимые изменения.
„У меня есть желание продолжить свою деятельность в политике, чтобы у жителей Эстонии крепло чувство уверенности, а не падало“, — сказал Ратас и объявил, что продолжит свою политическую карьеру в партии Isamaa.
„Сложный выбор, как двигаться по жизни дальше облегчается, если прислушиваться к голосу своего сердца. Эстония — мой дом, ее независимость должна быть защищена. Государство должно быть страной с растущим населением, уверенность надо сохранить. Благосостояние людей надо улучшать. Усиление местных самоуправлений и региональной политики. Это принципы Isamaa, с которыми я согласен“, — пояснил Ратас свой политический выбор.
„В заключение — думая о своей молодости, вспоминаю патриотическое воспитание в моей семье. Помню сказанное отцом, что Отечество (на эст. Isamaa) — превыше всего“, — завершил свое выступление Ратас.
Далее слово взял председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.
„Это очень хорошая новость“, — сразу отметил он.
„Сегодняшнее правительство не ведет Эстонию вперед. Результат его работы — неуверенность людей и экономический спад. Нужна мощная уравновешивающая сила. Присоединение Юри к Isamaa сделает нашу политику сильнее“, — сказал лидер Isamaa.
„Юри имеет в эстонской политике особый вес благодаря своему опыту, достоинству и авторитету. Для меня важно то, что я доверяю Юри Ратасу как человеку. У нас было хорошее сотрудничество“, — завершил свое выступление Рейнсалу.
Далее пресс-конференция продолжилась вопросами журналистов
Вскоре предстоят выборы в Европейский парламент. Кто будет представлять Isamaa – Ратас или Террас?
- Рейнсалу: это мы посмотрим в рабочем порядке. Я был бы рад, если бы был в нашем списке.
- Ратас: я хочу баллотироваться, но нахождение в списке под первым номером для меня не является важным.
Нуждается ли Таллинн в смене власти?
- Ратас: Таллинн всегда мог бы иметь лучшую власть.
- Рейнсалу: Ни одна власть не вечна. Нуждается ли страна в смене правительства? Несомненно. Я разговаривал с людьми, находившимися перед Рийгикогу. Они обеспокоены.
Отвечая на вопрос журналиста, Ратас отметил, что для его решения сменить партию было сейчас самое правильное время. Что касается его должности вице-спикера Рийгикогу, то здесь изменений не планируется.
Рассматривали ли вы всерьез присоединение к социал-демократам?
- Ратас: Да, я основательно взвешивал свое политическое будущее. Но это решение было твердым. Isamaa — самый сильный вариант в противостоянии сегодняшнему правительству.
В заключении пресс-конференции Рейнсалу призвал правительство найти компромисс с учителями.
„Дело не только в деньгах. У правительство должна быть способность к компромиссу. Надо отличать важное от неважного.
Мои собственные предложения, сделанные еще осенью, были проигнорированы. Я не согласен с подходом премьер-министра, согласно которому правительство не занимается наложением пластырей.
Видимо, Каллас ждет голосование по вотуму недоверия. Голосов оппозиции для этого, конечно, недостаточно, но идея состоит в том, чтобы дать инструмент для давления на решение Партии реформ“, — сказал председатель Isamaa.
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