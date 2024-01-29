ПОДРОБНО | „Встречаемся у паровоза на перроне“. Махинации евродепутата Жданок и ФСБ напрямую влияют на события в Эстонии

В распоряжение Eesti Päevaleht попали электронные письма, которые подтверждают, что латвийский депутат Европарламента Татьяна Жданок в течение многих лет сообщала о своей деятельности контактам российской спецслужбы ФСБ, отправляла планы действий и просила деньги для организации мероприятий влияния. Махинации Жданок и ФСБ напрямую влияют на события в Эстонии.