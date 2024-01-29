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29.01.2024, 16:14

ПОДРОБНО | „Встречаемся у паровоза на перроне“. Махинации евродепутата Жданок и ФСБ напрямую влияют на события в Эстонии

 
Татьяна Жданок
Татьяна Жданок
ФОТО: Mart Nigola | Delfi Meedia

В распоряжение Eesti Päevaleht попали электронные письма, которые подтверждают, что латвийский депутат Европарламента Татьяна Жданок в течение многих лет сообщала о своей деятельности контактам российской спецслужбы ФСБ, отправляла планы действий и просила деньги для организации мероприятий влияния. Махинации Жданок и ФСБ напрямую влияют на события в Эстонии.

„Очень хорошо, я приду на MIDI – встречаемся у паровоза на перроне“.

„Приезжаю в среду в 12.40 на MIDI, обратно в 17.30“.

Такими электронными посланиями обменялись депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок и гражданин России Дмитрий Гладей 6 октября 2006 года. MIDI, где они должны были встретиться, это — железнодорожный станция, южный вокзал Брюсселя, пересадочный узел на пути в аэропорт.

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