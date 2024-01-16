Началась запись на курсы эстонского. Желающие попасть: сайт висит, выловить места нереально

Бесплатные курсы эстонского языка традиционно пользуются большим спросом. В прошлый раз, в августе 2023 года, места разобрали буквально за полчаса, притом на все уровни и формы обучения. На сайте зарегистрироваться было сложно — места то появлялись, то снова исчезали. Регистрация стартовала в 9 часов утра, первыми закончились места на языковые курсы в Таллинне.

Сегодня же сайт, по мнению тех, кто пытался зарегистрироваться, просто „висел“ — выдавал ошибку. Лишь немногие могли войти в систему, но и их ждала неудача — графа „Будущие модули“ была пустой. Наталье повезло больше — она не только вошла в систему, но даже увидела несколько предложенных вариантов, но нажать заветную кнопку „зарегистрироваться“ не успела. „Места закончились прямо у меня на глазах. Миссия провалена, добыть курсы эстонского для мужа не вышло“, — огорчена Наталья.

На странице в фейсбуке Settle in Estonia через полчаса после начала регистрации появилась сообщение: „К сожалению, должны сообщить, что веб-страница Settle in Estonia не выдержала высокой нагрузки вследствие повышенного интереса к языковым курсам, открывающимся для регистрации сегодня. Наша техническая команда прилагает все усилия, чтобы восстановить работу сайта и снова открыть регистрацию как можно быстрее. Мы извиняемся за неудобства.

Пожалуйста, обратите внимание, что когда регистрация будет восстановлена, группы будут открываться постепенно в течение дня, а не все сразу“.

В рамках программы адаптации Фонд интеграции продолжает организовывать курсы эстонского языка для тех, кто приехал в Эстонию в порядке обычной миграции. В этом году пройти курсы на уровни А1, А2 и В1 смогут в общей сложности 2000 человек. Курсы эстонского языка будут проводиться как в контактной форме, так и онлайн.

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