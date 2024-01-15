Фонд интеграции снова открывает регистрацию на курсы по изучению эстонского языка для прибывших в обычном порядке
В рамках программы адаптации Фонд интеграции продолжает организовывать курсы эстонского языка для тех, кто приехал в Эстонию в порядке обычной миграции. В этом году пройти курсы на уровни А1, А2 и В1 смогут в общей сложности 2000 человек. Зарегистрироваться на первые курсы можно уже с 16 января 2024 года.
В этом году Фонд интеграции планирует предложить в три раза больше возможностей изучения эстонского языка на курсах для тех, кто приехал в Эстонию в порядке обычной миграции. В прошлом году в курсах смогли принять участие около 600 человек, в то время как в этом году курсы организованы для 2000 человек. „Интерес к курсам очень большой, и поэтому мы сосредоточимся на возможности начать изучение эстонского языка: всего планируется организовать в общей сложности 36 курсов уровня А1, 25 курсов уровня А2 и 10 курсов уровня B1“, - отметили в фонде.
Сначала будут откроты для регистрации 17 курсов, которые будут проходить онлайн, а также в Таллинне, Тарту, Нарве и Йыхви с января и февраля этого года. Постепенно к ним добавятся следующие курсы.
Курсы эстонского языка для тех, кто приехал в Эстонию в порядке обычной миграции, организованы в рамках программы адаптации. Курсы проводятся в сотрудничестве с языковыми школами, выбранными в рамках государственных закупок: Folkuniversitetet Estonia MTÜ в Таллинне, Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ и Algus OÜ в других городах Эстонии. Обе языковых школы проводят обучение как онлайн, так и в виде занятий на месте. Курсы проводятся бесплатно.
Зарегистрироваться на предлагаемые курсы эстонского языка можно на сайте программы адаптации: ссылка для регистрации. Желающие могут выбрать подходящий курс в зависимости от уровня владения языком, формата обучения, времени и места проведения курсов. Регистрация открыта до полного набора учебной группы. Будем рады ответить на ваши вопросы о курсах, для этого напишите по электронной почте на адрес info@settleinestonia.ee.
При регистрации на курсы эстонского языка стоит обратить внимание на следующее:
Практика показала, что интерес к курсам очень большой, поэтому периодически могут наблюдаться сбои в работе сайта. В этом случае, пожалуйста, наберитесь терпения и вернитесь на сайт через некоторое время.
Уровни изучения эстонского языка:
Курс на уровень А1 (100 академических часов) предназначен для тех, кто хочет начать с самых основ и только делает первые шаги в изучении нового для себя языка. На курсе внимание уделяется основам правил эстонского языка и базовым навыкам общения, например использование повседневных выражений, умение задавать простые вопросы и отвечать на них.
Курс на уровень А2 (150 академических часов) дополнительно развивает языковые навыки, позволяя понимать простые тексты, общаться в повседневных ситуациях и расширять словарный запас.
Курс на уровень B1 (250 академических часов) предназначен для тех, кто владеет эстонским языком на уровне A. К концу курса вы овладеете эстонским языком на уровне B1 и сможете понимать всю суть знакомых вам тем, таких как работа, школа и досуг; сможете общаться с учреждениями и использовать эстонский язык для доступа к услугам; сможете написать несложный текст на знакомую или интересную тему, описать впечатления, события, поговорить о мечтах и целях, а также вкратце обосновать свою точку зрения и рассказать о своих планах.
Неотъемлемой частью курса на каждом уровне являются самостоятельные занятия, для повышения эффективности обучения педагоги рекомендуют и используют онлайн-среду Keeleklikk.
Памятка о курсе, дополнительная информация и ссылка на регистрацию доступны на сайте программы адаптации.
Что еще следует учитывать тем, кто приехал в Эстонию в рамках обычной иммиграции:
Приехавшие в Эстонию в порядке обычной миграции – это люди, которые живут в Эстонии менее пяти лет и получили срочный вид на жительство или право на проживание в связи с работой, учебой, переездом к члену семьи, предпринимательством или по иной причине.
Программа адаптации Settle in Estonia – это бесплатная образовательная программа, которую Эстония предлагает пройти недавно прибывшим в страну иностранцам, чтобы легче освоиться в стране и быстрее влиться в эстонское общество. В рамках этой программы можно бесплатно пройти и другие курсы, которые способствуют лучшей адаптации. Подробную информацию можно найти на сайте Фонда интеграции: www.integratsioon.ee/kohanemine.
Помимо курсов эстонского языка мы предлагаем людям, приехавшим в Эстонию в порядке обычной миграции, возможность участвовать в мероприятиях, которые способствуют изучению эстонского языка. Более подробно о них можно прочитать на сайте Фонда интеграции: https://integratsioon.ee/eesti-keele-ope.
Информация для получателей международной или временной защиты:
Получателей временной защиты мы по-прежнему приглашаем на языковые курсы на уровень A1: подробности и регистрация.
Языковые курсы для получателей международной защиты планируется открыть этой весной. Дополнительную информацию мы опубликуем на сайте Фонда интеграции и на странице программы адаптации в Facebook.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.