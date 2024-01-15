Фонд интеграции снова открывает регистрацию на курсы по изучению эстонского языка для прибывших в обычном порядке

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Уровни изучения эстонского языка:

Курс на уровень А1 (100 академических часов) предназначен для тех, кто хочет начать с самых основ и только делает первые шаги в изучении нового для себя языка. На курсе внимание уделяется основам правил эстонского языка и базовым навыкам общения, например использование повседневных выражений, умение задавать простые вопросы и отвечать на них.

Курс на уровень А2 (150 академических часов) дополнительно развивает языковые навыки, позволяя понимать простые тексты, общаться в повседневных ситуациях и расширять словарный запас.

Курс на уровень B1 (250 академических часов) предназначен для тех, кто владеет эстонским языком на уровне A. К концу курса вы овладеете эстонским языком на уровне B1 и сможете понимать всю суть знакомых вам тем, таких как работа, школа и досуг; сможете общаться с учреждениями и использовать эстонский язык для доступа к услугам; сможете написать несложный текст на знакомую или интересную тему, описать впечатления, события, поговорить о мечтах и целях, а также вкратце обосновать свою точку зрения и рассказать о своих планах.