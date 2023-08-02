Сегодня проходит запись на курсы эстонского. Места остались даже к концу первого часа

Бесплатные курсы эстонского языка пользуются большим спросом. Обычно места разбираются буквально за пол часа, при том на все уровни и формы обучения. Сейчас на сайте зарегистрироваться сложно, но возможно. Места то появляются, то снова исчезают. Регистрация стартовала в 9 часов утра, первыми закончились места на языковые курсы в Таллинне.

На домашней странице Фонда интеграции можно ознакомиться с расписанием занятий, правилами регистрации на курсы, а также пройти тест на знание эстонского языка. Зарегистрироваться на курсы могут взрослые в возрасте от 18 лет при помощи ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID.

Информацию о возможностях изучения и практики эстонского языка можно получить на бесплатной консультации в Фонде интеграции, на которую можно зарегистрироваться по бесплатному инфотелефону 800 9999 или электронной почте info@integratsiooniinfo.ee.

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