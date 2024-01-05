Новости Эстонии
05.01.2024, 07:06

Как работают детские сады в сильный мороз: гулять в минус 20 законно?

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ФОТО: Holly Vegter | Shutterstock

Сильные морозы обрушились на Эстонию и вот уже несколько дней меняют привычный уклад жителей страны, например, многие водители столкнулись с проблемой: их машины перестали заводиться, в Нарве возникла проблема с отоплением. Погода продолжает удивлять, ведь столбики термометров опускаются до минус 29. Продолжают ли родители водить детей в такой мороз в дошкольные учреждения? И могут ли воспитали выводить малышей на прогулку при минус 20? В материале RusDelfi.

„Учитываем и пожелания родителей“

Как только температура упала до непривычного в последние годы глубокого минуса, некоторые родители приняли решение оставить детей дома. Но такая возможность есть не у всех. Поэтому морозное утро возле любого детского сада выглядит сейчас одинаково: закутанные малыши и бодрая походка спешащих родителей. „Быстрее, быстрее!“ — подбадривает мальчика лет пяти папа, оправляя капюшон и натягивая на лицо ребенка шарф.

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RusDelfi
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