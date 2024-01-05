Как работают детские сады в сильный мороз: гулять в минус 20 законно?

Сильные морозы обрушились на Эстонию и вот уже несколько дней меняют привычный уклад жителей страны, например, многие водители столкнулись с проблемой: их машины перестали заводиться, в Нарве возникла проблема с отоплением. Погода продолжает удивлять, ведь столбики термометров опускаются до минус 29. Продолжают ли родители водить детей в такой мороз в дошкольные учреждения? И могут ли воспитали выводить малышей на прогулку при минус 20? В материале RusDelfi.