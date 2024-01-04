В Нарве в лютый холод начали остывать батареи. Нарвитяне: „Куда бежать, это страшно!“

„Я заметила, что утром в квартире стало прохладнее“, - рассказала жительница дома на улице Кивилинна. „Запаниковала, так как дома дети, поскольку сейчас каникулы, и если произошла авария, нам придется куда-то бежать. Может, в Кохтла-Ярве, где живут бабушки-дедушки“, - поделилась переживаниями обеспокоенная жительница.

Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков сказал RusDelfi, что авария случилась на Балтийской электростанции рано утром, в 5:20, но в 9:40 аварию ликвидировали. И сегодня до 13:00-14:00 отопление полностью должно восстановиться во всех районах города. „Полетела автоматика из-за того, что вышла из строя одна маленькая циркуляционная труба, - объяснил вице-мэр. - Сейчас же нет человека, который сидит рядом и наблюдает, все работает автоматически, поэтому мы отреагировали, когда система сообщила о проблеме. Мы сразу же подключили резервный котел“.

Но, по словам Карпикова, пока восстанавливали автоматику, остыл теплоноситель. Обычно вода для отопления подается 120 градусов , но она успела остыть до 50-60 градусов. Как отметил Карпиков, на 10:20 температура воды уже была 105 градусов, но надо еще несколько часов, чтобы полностью восстановить нужную температуру.

„Всегда есть кризисный план, - добавил вице-мэр. - Мы и протестировали его сегодня, подключив резервный котел. Сейчас проверим, как ситуация в школах и детских садах. Особенно школы волнуются, мало ли что произойдет, пока они не работают. Но все под контролем“.

В Eesti Energia подтвердили эту информацию: „Скачок температуры, который почувствовали жители Нарвы, произошел из-за того, что в резервную котельную попала вода из прорвавшей на улице трубы, котельную пришлось перезапускать, и на короткое время была ограничена подача тепла“.