„Из-за мороза педаль тормоза проваливалась вниз“. Холод продолжает испытывать автовладельцев

Из-за сильных морозов в Кохтла-Ярве местный автовладелец Руслан несколько дней разбирался с проблемами своей „Ауди“. Однако хлопоты доставлял не аккумулятор. „Возникла проблема со стоп-сигналом: от мороза педаль тормоза проваливалась вниз, и из-за этого загорались лампочки, – поделился неприятностью водитель. – За ночь я два-три раза ходил и нажимал на педаль, чтобы они отключались. Это длилось две ночи подряд. Сегодня, на третий день, опять бегал всю ночь в машину. Получается, аккумулятор убил не мороз, а сама машина. Но от мороза вышли из строя другие вещи“.

Руслан попросил о помощи, опубликовав пост в „EZ-дунах“. Первым на выручку подоспел сосед, который увидел публикацию в группе.

Из этой истории Руслан вынес урок: чтобы впредь не попадать в подобные ситуации достаточно сделать простое действие – западающую педаль подпереть плотным материалом. Для этого подойдет, например, сложенное полотенце.

Крепкие морозы застали врасплох многих автовладельцев по всей Эстонии. В группе „EZ-дуны“ сегодня с самого утра люди публиковали посты со стандартной формулировкой: „машина не заводится, помогите прикурить“. За первые четыре часа набралось 16 постов. Подавляющее большинство – это владельцы автомобилей c дизельными двигателями. К счастью, подписчики автосообщества приходили на выручку.

Представитель Tallinna Linnatransport сообщили RusDelfi, что холодная погода повлияла и на общественный транспорт. „Самые большие проблемы обычно связаны с закрытием/открытием дверей, и мы не можем отправлять такие автобусы на маршрут“, – отметил директор по обслуживанию компании TLT Ханнес Фальтен. По его словам, случаются и другие незначительные сбои, но они не существенны.

В компании существуют рекомендация, как вести себя при определенных температурах. Например, при нынешних морозах водитель должен завести автобус за час до выезда.

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